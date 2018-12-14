Защитник "Астаны" назвал причины поражения от "Ренна" и вылета из Лиги Европы

Команда хотела порадовать болельщиков.

"Астана" на выезде проиграла "Ренну", тем самым уступила французам путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Своим мнением о матче поделился защитник столичной команды Евгений Постников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ФК.

- У нас не получилось показать наш футбол, не получилось контролировать мяч. Соперник заставил нас играть без мяча, а это очень тяжело. Держались до 60-й минуты, а дальше нам не хватило игрового ритма, возможно именно с этим и связано то, что не дотерпели до конца игры, - сказал Постников.

- Помогала ли сегодня поддержка болельщиков из Казахстана, которые приехали в Ренн на матч?

- Наши болельщики всегда нас поддерживают, они приезжают на выездные матчи, мы видим и чувствуем их поддержку. Мы пытались порадовать казахстанских болельщиков выходом в 1/16 финала Лиги Европы, но к сожалению, не получилось.

Нападающий "Астаны" Джуниор Кабананга отыграл все 90 минут матча, но так и не сумел выполнить главную задачу – забить в ворота французского клуба.

- У нас практически ничего не получилось, соперник уверенно сыграл у себя дома при своих трибунах. "Ренн" в этом матче был лучше и заслужил победу. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за это поражение и за ту игру, которую показал в этом сезоне, несмотря на то, что мне не удалось радовать их забитыми голами, я чувствовал поддержку с их стороны, за что им огромное спасибо. Но жизнь продолжается, мы продолжим работать, чтобы в следующем сезоне быть еще сильнее, - сказал Джуниор Кабананга.

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