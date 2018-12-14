Депутаты Кыргызстана одобрили законопроект о лишении экс-президента неприкосновенности

Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев.

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики" в первом чтении, передает КирТАГ.

Инициаторы законопроекта депутаты Курманкул Зулушев, Исхак Масалиев. В ходе обсуждения глава фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов поинтересовался у инициаторов, кто из экс-президентов будет лишен неприкосновенности, если поправки примут.

Депутат Жанар Акаев спросил, будет ли привлечен к уголовной ответственности экс-президент КР Алмазбек Атамбаев, если изменения будут одобрены.

"Если человек нарушает закон, он должен отвечать. Все должны быть равны. Поэтому мы и проводим закон в соответствии с Конституцией", - ответил один из инициаторов законопроекта Курманкул Зулушев.

Законопроект направлен на голосование в первом чтении. В результате голосования 100 депутатов поддержали законопроект в первом чтении, двое выступили против.

Отметим, согласно статье 12 закона "О гарантиях деятельности президента КР", экс-президент КР обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента Кыргызской Республики, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента Кыргызской Республики распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку.

Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев после революций были лишены этого статуса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!