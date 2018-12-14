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Запущенный ракетой Маска казахстанский спутник сделал первый снимок Земли

KazSTSat, пролетая над территорией Южной Америки, сделал снимок города Рио-Гранде, крупнейшего порта на юге Аргентины, с разрешением 17 метров.

Фото : Қазақстан Ғарыш Сапары14 декабря 2018, 11:27

Сегодня ночью, 14 декабря, был получен первый космический снимок с казахстанского микроспутника KazSTSat, который был запущен 4 декабря 2018 года в 00 часов 32 минуты по времени Астаны с пусковой базы Ванденберг в Калифорнии, передает Zakon.kz со ссылкой на "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

В ту ночь состоялся пуск ракеты-носителя Falcon 9 и были успешно выведены на орбиту два казахстанских аппарата космической системы научно-технологического назначения микроспутник KazSTSat и наноспутник KazSciSat-1.

KazSTSat, пролетая над территорией Южной Америки, сделал снимок города Рио-Гранде, крупнейшего порта на юге Аргентины, с разрешением 17 метров.


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