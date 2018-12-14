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Доллар слегка подрос на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 371,23 тенге.

Фото : lada.kz14 декабря 2018, 11:27

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 371,23 тенге за доллар (+1,19 тенге), объем торгов – 52,9 млн долларов (+12 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6050 тенге за рубль, объем торгов – 20 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9217 тенге за юань (+0,0703 тенге), объем торгов – 2 300 тыс. юаней (+900 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 371,3-372,7 тенге, евро - 421,7-424,3 тенге, рос.рубля - 5,6-5,65 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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