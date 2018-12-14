Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Кызылорде осужден полицейский за искажение оперативно-розыскных материалов

Он осужден на два года ограничения свободы.

Фото : Zakon.kz14 декабря 2018, 11:33

Прокуратура Кармакшинского района выявила факты фальсификации сотрудником полиции оперативно-розыскных материалов для улучшения ведомственных показателей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Так, оперуполномоченный отдела криминальной полиции, уговорив ранее судимого гр. Е., имитировал совершение им двух краж, подпадающих под прекращение по нереабилитирующим основаниям, тем самым создал мнимую эффективность раскрытия преступлений", - сообщила прокуратура.

Из показаний псевдовора следовало, что сотрудник полиции пообещал ему вознаграждение за участие в данной махинации.

Как отмечается, гр.Е ранее за совершение хищений чужого имущества 26 раз привлекался к уголовной ответственности с дальнейшим прекращением дел за примирением сторон.

Приговором суда экс-полицейский осужден за совершение фальсификации оперативно-розыскных материалов по ч.3 ст.416 УК к двум годам ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты