В Кызылорде осужден полицейский за искажение оперативно-розыскных материалов

Он осужден на два года ограничения свободы.

Прокуратура Кармакшинского района выявила факты фальсификации сотрудником полиции оперативно-розыскных материалов для улучшения ведомственных показателей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Так, оперуполномоченный отдела криминальной полиции, уговорив ранее судимого гр. Е., имитировал совершение им двух краж, подпадающих под прекращение по нереабилитирующим основаниям, тем самым создал мнимую эффективность раскрытия преступлений", - сообщила прокуратура.

Из показаний псевдовора следовало, что сотрудник полиции пообещал ему вознаграждение за участие в данной махинации.

Как отмечается, гр.Е ранее за совершение хищений чужого имущества 26 раз привлекался к уголовной ответственности с дальнейшим прекращением дел за примирением сторон.

Приговором суда экс-полицейский осужден за совершение фальсификации оперативно-розыскных материалов по ч.3 ст.416 УК к двум годам ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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