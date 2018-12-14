Военные врачи Казахстана готовятся совершить прорыв в отечественной медицине

В настоящее время разрабатываются методы лечения соматических заболеваний и отравлений боевыми отравляющими веществами.

В Военно-клиническом госпитале Министерства обороны РК ведется разработка методов лечения соматических заболеваний и отравлений боевыми отравляющими веществами, ядовитыми техническими жидкостями и компонентами ракетного топлива с использованием отечественных сорбентов, передает Zakon.kz.

О новшестве сообщил начальник Военно-клинического госпиталя МО РК г. Алматы PhD Самат Сарсенбаев на республиканской научно-практической конференции по актуальным проблемам военного и гражданского здравоохранения, которая прошла в стенах этого учреждения с участием ведущих специалистов города в области хирургии, нейрохирургии, урогинекологии, неврологии реаниматологи, терапии, экстракорпоральной детоксикации. По словам спикера, данная разработка является научным прорывом не только в области военной медицины, но и отечественного здравоохранения в целом.

Всего на конференции были представлены и обсуждены одиннадцать докладов, посвященных хирургии периферических нервов, черепно-мозговой травмы, мочекаменной болезни, современному состоянию, проблемам и перспективам развития медицины в Казахстане. Особый интерес вызвала тема лечения больных с желудочным кровотечением, представленная профессором Амангельды Ибадильдиным. В рамках доклада был обсужден протокол, в котором впервые описан уровень регионализации оказания помощи пациентам, проживающим во всех уголках Казахстана, начиная от аулов, сёл до областных центров и городов.

По мнению участников, подобные форумы имеют большое значение в повышении знаний врачей госпитального и войскового звеньев, в разработке и внедрении новых методов диагностики и лечения. Поэтому такие научно-практические конференции стали традиционными, они проводятся 2-3 раза в год. В следующем году, к примеру, планируются четыре семинара, посвященных организации взаимодействия между госпитальным и войсковыми звеньями медицинской службы.

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