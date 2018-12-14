Накопительная пенсионная система Казахстана состоялась

Пенсионное реформирование имеет важное значение для экономики страны и общества в целом.

Накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 20 лет. По этому случаю в Алматы проведен круглый стол, на котором известные финансисты, аналитики, политологи, представители госорганов, Нацбанка, НПО обсудили вопросы развития ЕНПФ, сообщает Zakon.kz.

Как отметили участники, в Казахстане накопительная пенсионная система состоялась и в настоящее время она успешно работает и развивается. По словам председателя Правления АО "ЕНПФ" Нурбуби Наурызбаевой, в ЕНПФ уже открыто более 10 млн индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков и получателей, на которых аккумулированы пенсионные накопления на 9,1 трлн тенге.

- Всего пенсионных взносов поступило на 6,6 трлн тенге, общий объем выплат и переводов накоплений в страховые организации составил 1,2 трлн, - комментирует Нурбуби Наурызбаева. - Более трети всех накоплений привнесено на счета вкладчиков и получателей инвестиционными управляющими в виде инвестиционного дохода.

ЕНПФ многое делает для повышения качества и доступности пенсионных услуг. Это стратегическая задача и ее решение базируется на открытости и прозрачности деятельности системы, внедрении высокотехнологичных новшеств обслуживания, в том числе в электронном формате. К примеру, ежегодная посещаемость сайта ЕНПФ составляет уже 25 млн, что говорит о росте доверия населения.

"Существенно повысилось и качество управления пенсионными активами и сегодня наблюдается положительная доходность от инвестирования пенсионных денег, - резюмировала Нурбуби Наурызбаева. – В свою очередь это позитивно сказывается на увеличении пенсионных накоплений казахстанцев и на размере пенсионных выплат".

Участники встречи также отметили, что в Казахстане поддерживается совокупный коэффициент замещения пенсии на уровне международных стандартов – не менее 40%. В настоящее время в совокупной пенсии еще преобладают выплаты из государственного бюджета, но с годами будет расти значимость индивидуальных пенсионных накоплений. Так, по итогам 2017 года доля выплат из ЕНПФ составила 12% в выплатах совокупной пенсии, к 2050 году, по разным оценкам, она увеличится до 46% - 60%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!