Наталья Коржова: К пенсионной реформе мы подошли первыми

После распада СССР Казахстан стал первопроходцем в деле реформирования.

Во время проведенного по инициативе ЕНПФ Круглого стола, посвященного 20-летию накопительной пенсионной системы в Казахстане, экс-министр труда и социальной защиты населения РК президент казахстанской Финансовой академии Наталья Коржова поделилась воспоминаниями о том, как всё начиналось, сообщает Zakon.kz.

В 90-е годы наша республика делала свои первые шаги в статусе независимого государства. В то время мне выпала честь возглавить министерство труда и социальной защиты населения. Практически с нуля мы приступили к созданию всей системы жизнеобеспечения страны – политической, оборонно-защитной, социальной…

После распада СССР Казахстан стал первопроходцем в деле реформирования, ни одна из стран постсоветского пространства не имела такого опыта. К пенсионной реформе мы тоже подошли первыми. Сама необходимость толкала нас к этому. Конечно, было очень тяжело. Нарастали пенсионные расходы бюджета, спровоцированные инерцией действия солидарной системы. Стремительно приближался пенсионный кризис, когда работающая часть населения должна обеспечивать все более растущему числу пенсионеров гарантированную государством пенсию.

Ситуацию осложнял долг перед пенсионерами в 37 млрд. тенге, который нужно было прежде погасить, а потом уже начинать реформу. При этом была реальная опасность отмывания денег через бартер в регионах. Во все области Казахстана вылетели представители правительства и, в частности, Минтруда, чтобы персонально проконтролировать выплату пенсий наличными деньгами.

Внедрение пенсионной накопительной системы пронизало все общество. Мы объясняли, что эта реформа для работающего населения и вступит в силу с 1 января 1998 года. Для работы с населением было задействовано все, что возможно – радио, телевидение, газеты, журналы, листовки, собрания, встречи… Наше министерство вместе с международными организациями организовали самолетный тур по всем регионам. Акимы областей, городов, районов собирали в залах людей и мы, специалисты, выступали перед народом, отвечали на вопросы.

Особой статьей нашей работы было сотрудничество с международными финансовыми институтами, без которых Казахстану обойтись было не просто. Займы давались при жестких требованиях темпа и качества реформ. Отчеты Президенту дисциплинировали, были частыми и детальными.

...Воспоминаний много. Но сегодня я хочу сказать, что накопительная пенсионная система имеет успех и он, безусловно, заключается в конкуретоспособных финансовых специалистах. Нет сомнений, что к 20-летию накопительной пенсионной системы наша страна подошла с уверенным взглядом в будущее.

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