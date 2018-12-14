За 27 лет 37 276 казахстанцев назвали именем Нурсултан

Именем Астана за годы независимости названы 17 человек, из них 14 мужских и 3 женских имени.

Комитет по статистике ко Дню Независимости предоставил некоторые данные, передает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленным данным, 16 декабря 1991 года в стране родились 959 человек, из них: парни - 491, девушки - 468.

Всего за 27 лет независимости именами Нурсултан, Нұрсұлтан, Нұрсултан, Нурсұлтан названы 37 276 человек, из них с датой рождения 16 декабря 1991 года - 14 человек.

С именем Тәуілсіздік - 1 ребенок, родившийся 1 декабря 2011 года в Алматинской области.

Также во время проведения значимых событий в РК, детей называли именами:

Азиада (Азияда) -57;

Саммит, Саммита (Самит, Самита) - 70 мужских и 17 женских имен;

Нурлыжол - 1 мужское имя;

Нұротан – 10 мужских имен;

Байтерек - 28 мужских имен;

Мәңгілік- 2 мужских и 2 женских имени;

Теңге -10 женских имен;

Ақорда - 3 мужских имени.



В 2017 году в период проведения Международной выставки "ЭКСПО-2017" появилось имя, связанное с ЭКСПО: мальчика назвали Байдібэкспо. С именем Астана за годы независимости названы 17 человек, из них 14 мужских и 3 женских имени.

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