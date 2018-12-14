За 27 лет 37 276 казахстанцев назвали именем Нурсултан
Именем Астана за годы независимости названы 17 человек, из них 14 мужских и 3 женских имени.
Комитет по статистике ко Дню Независимости предоставил некоторые данные, передает Zakon.kz.
Так, согласно предоставленным данным, 16 декабря 1991 года в стране родились 959 человек, из них: парни - 491, девушки - 468.
Всего за 27 лет независимости именами Нурсултан, Нұрсұлтан, Нұрсултан, Нурсұлтан названы 37 276 человек, из них с датой рождения 16 декабря 1991 года - 14 человек.
С именем Тәуілсіздік - 1 ребенок, родившийся 1 декабря 2011 года в Алматинской области.
Также во время проведения значимых событий в РК, детей называли именами:
Азиада (Азияда) -57;
Саммит, Саммита (Самит, Самита) - 70 мужских и 17 женских имен;
Нурлыжол - 1 мужское имя;
Нұротан – 10 мужских имен;
Байтерек - 28 мужских имен;
Мәңгілік- 2 мужских и 2 женских имени;
Теңге -10 женских имен;
Ақорда - 3 мужских имени.
В 2017 году в период проведения Международной выставки "ЭКСПО-2017" появилось имя, связанное с ЭКСПО: мальчика назвали Байдібэкспо. С именем Астана за годы независимости названы 17 человек, из них 14 мужских и 3 женских имени.
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