В Алматы задержали подозреваемого в обмане матерей-одиночек

50- летний мужчина обманывал исключительно матерей-одиночек.

В Алматы задержан подозреваемый по ряду мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

50- летний мужчина обманывал исключительно матерей-одиночек.

"Бимурзанов Ержан, уроженец Алматинской области, обманным путем и злоупотреблением доверия, обещал им организовать кредиты для покупки жилья якобы по особой программе для матерей-одиночек. Свои услуги "помощник" оценивал в 36 тысяч тенге. Глядя на его солидный возраст, молодые мамы доверяли и платили, в надежде приобрести свое жилье. Никакого отношения он к фонду, от имени которого выступал, не имеет и соответственно никакой "помощи" он оказывать не собирался. Таким образом, по нашим данным, в преступные сети гражданина Бимурзанова попались порядка 30 женщин, в настоящее время заявление в полицию написали лишь шестеро. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст. 190 УК РК. В связи с неоднократностью совершенных эпизодов, просим жителей города, кто мог пострадать от преступных действий указанного лица, обратиться в полицию по номерам: 298-53-70; 298-53-71; 298-53-72 или 102" - сообщил начальник отдела полиции при Управлении полиции Ауэзовского района подполковник полиции Дидар Аханов.

К слову, при задержании подозреваемого полицейские выяснили, что он за совершение грабежа сотрудниками Панфиловского РОВД Алматинской области числился в розыске.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ДП города Алматы. Проводятся следственные действия.

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