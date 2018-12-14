Акимат наградил жителей Алатауского района в честь Дня Независимости

Кроме торжественной церемонии, общественность поздравил заместитель акима района Саят Агибаев.

В Театре традиционного искусства "Алатау" при поддержке акимата Алматы прошло торжественное чествование самых выдающихся жителей Алатауского района. Мероприятие приурочено в честь Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Первым на сцену поднялся заместитель акима района Саят Агибаев. Он подчеркнул важность всех исторических событий, произошедших в Казахстане за последние 27 лет.

"Поздравляем Вас с Днем Независимости Казахстана. 16 декабря 1991 года мы начали свой собственный путь, который получил признание мирового сообщества. Уже 27 лет воплощаем в жизнь свои планы, создавая новый Казахстан. День Независимости является самым важным праздником для всех казахстанцев. Этот день свидетельствует о том, что мы стремимся к свободе. Это особое историческое событие в памяти каждого казахстанца осталось как самый торжественный день. За 27 лет достигнуто многое: постоянные поиски Президентом страны путей обеспечения стабильности не только способствовали развитию Казахстана, но и послужили гарантом взаимоотношений с другими странами", - поздравил казахстанцев Саят Агибаев.

В мероприятии приняли участие первые руководители государственных органов, творческие коллективы и жители района. Для полного зала зрителей организаторы подготовили концертную программу с участием звезд казахстанской эстрады. Кроме шоу-программы, заместитель акима провел церемонию награждения самых выдающихся жителей района, среди которых – спортсмены, служащие управлений и педагоги.

"Мы обеспечили более высокую степень защиты в достижении независимости, свободы общества и сегодня движемся к 30-ке мировых лидеров. Последовательно реализуем стратегию "Казахстан 2050", "План нации 100 шагов", "Модернизация сознания" и другие. В следующем году предстоит реализовать послание главы государства о росте благосостояния казахстанцев, увеличению доходов и качества жизни. Мы уверены, что Казахстан будет завоевывать год за годом уважение в мире", - резюмировал он.

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