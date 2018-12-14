Украинский депутат обвинил ЕС в обмане

Украина имеет право поставлять свои товары на европейский рынок исключительно по квотам, которые каждый год подлежат пересмотру в течение нескольких месяцев.

В Верховной раде рассказали об отсутствии выгод для Украины от участия в ассоциации с ЕС. Как заявил депутат Виктор Бондарь украинскому телеканалалу, Киев просто не может воспользоваться никакими экономическими преференциями в рамках соглашения, потому что Европа украинцев "надурила", пишет "Российская газета".

Бондарь отметил, что Украина имеет право поставлять свои товары на европейский рынок исключительно по квотам, которые каждый год подлежат пересмотру в течение нескольких месяцев. Поэтому украинским производителям не удается конкурировать с европейскими в таких отраслях, как, например, машино- и вертолетостроение. Зато Киеву приходится импортировать высокотехнологичную продукцию из ЕС. Такого же мнения придерживаются эксперты Всемирного банка, недавно проанализировавшие экономическое взаимодействие Украины и Евросоюза за последние почти пять лет.

Стоит отметить, что именно вопрос о предлагаемых Брюсселем условиях об ассоциации, которые поставил под сомнение Виктор Янукович, стал поводом для антиправительственных выступлений на Майдане и антиконституционной смены власти на Украине в феврале 2014 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!