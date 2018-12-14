Призывников, уклоняющихся от армии, разыскивают в Алматы

Воинская обязанность – конституционная обязанность граждан Республики Казахстан, в возрасте от 18 до 27 лет.

Полиция Алматы оказывает содействие в поиске уклоняющихся от воинской службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой Департамент полиции.

В эти дни в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Призывник", направленное на поиск лиц, уклоняющихся от воинской службы. В отработке задействованы силы Управления по делам обороны районов, а также участковых инспекторов.

"В ходе обхода вверенной территории должностными лицами вручаются повестки, а также разъясняются об ответственности за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, что, согласно действующему законодательству, влечет административную ответственность. Мы напоминаем, что воинская обязанность – конституционная обязанность граждан Республики Казахстан, в возрасте от 18 до 27 лет", - информировали в Управлении по делам обороны Наурызбайского района.

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