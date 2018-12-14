В Алматы на 100 женщин приходится 81 мужчина

В Астане – 87,9 мужчин на 100 женщин.

За годы независимости численность населения страны увеличилась на 2 млн человек, темп прироста численности населения составил 12,2 % (на 1 ноября 2018 года), передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике.

За годы независимости в стране родились 8,7 млн человек, из них больше всего родились в 2016 году – 400,6 тысяч. Ежегодно каждый седьмой ребенок рождается в Туркестанской области (на 1 ноября 2018 года).

На начало 2018 года численность населения Южно-Казахстанской области в возрасте до 25 лет составила 1,6 млн человек, что превышает общую численность населения каждого из 13 регионов страны, кроме Алматы и Алматинской области.

На начало 2018 года численность молодежи (15-28 лет) преобладала в городах Алматы (186,6 тыс. мужчин и 219,5 тыс. женщин), Шымкенте (102 тыс. мужчин и 106,9 тыс. женщин) и Астане (102,5 тыс. мужчин и 112,6 тыс. женщин).

На начало 2018 года численность населения в возрасте 20-30 лет преобладала в городах Алматы (183,6 тыс. мужчин и 226,4 тыс. женщин), Астане (97,7 тыс. мужчин и 111,0 тыс. женщин) и Шымкенте (86,1 тыс. мужчин и 95,2 тыс. женщин).

На начало 2018 года среди регионов страны самая высокая доля населения пенсионного возраста в общей численности населения сложилась в Северо-Казахстанской области – 17,95 %.

На начало 2018 года соотношение мужчин и женщин в возрасте 20-30 лет в городах республиканского и областного значения сложилось следующим образом:

Актау на 100 женщин приходится 105,5 мужчин, Кызылорда – 100,4 мужчин, Атырау – 95,5 мужчин, Тараз – 94,8 мужчин Талдыкорган – 94,1, Караганда – 92,6, Уральск – 92,6 мужчин, Кокшетау - 91,5 мужчин

Павлодар – 90,9 мужчин, Шымкент – 90,4 мужчин, Усть-Каменогорск – 90,1 мужчин, Петропавловск – 89,9 мужчин, Актобе –89,3 мужчин, Костанай – 86,9 мужчин.

Астана – 87,9 мужчин на 100 женщин, Алматы – 81,1 мужчин на 100 женщин.

Ожидаемая продолжительность жизни населения в период за 1992 - 2017 годы увеличилась у мужчин с 62,4 лет до 68,72 лет, у женщин - с 72,3 лет до 76,92 лет. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в 1992 году составлял 9,8 лет, в 2017 году – 8,2 лет.

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