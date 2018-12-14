Сайт Krisha.kz не будет размещать незаконные объявления застройщиков

О необходимости блокирования незаконной рекламы ориентированы и другие рекламные сайты по продаже недвижимости.

В целях недопущения нарушений прав граждан в сфере долевого строительства по инициативе прокуратуры Алматы и акимата города сайт Krisha.kz впредь не будет размещать объявления застройщиков, чья реклама не соответствует требованиям Закона "О долевом участии в жилищном строительстве", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

В частности, ст.23 закона ограничивает право застройщика и (или) его уполномоченной компании рекламировать недостроенный объект. Они могут делать это только после получения разрешения на привлечение денег дольщиков от местного исполнительного органа или заключения договора с Фондом гарантирования жилищного строительства. В случае отсутствия таковых, в тексте рекламы должна быть оговорка о том, что договоры будут заключаться исключительно после их получения.

О необходимости блокирования незаконной рекламы ориентированы и другие рекламные сайты по продаже недвижимости.

Также прокуратурой совместно с акиматом принимаются меры по недопущению нарушений прав дольщиков, в т.ч. путем повышения информированности граждан о строящихся объектах.

Информацию об объектах, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков, граждане могут получить на сайте Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы almaty.uaig.kz.

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