Казахстанка примет участие в реалити-шоу Макса Фадеева

Ангелина попала в топ-15 участниц кастинга в группу Serebro, прошедших в следующий тур.

Девушка из Темиртау Ангелина Грабарчук будет сниматься в реалити-шоу российского продюсера Макса Фадеева, передает Zakon.kz.

Ангелина попала в топ-15 участниц кастинга в группу Serebro, прошедших в следующий тур. Она заняла 11 место.

"Совсем скоро - новое YouTube-шоу, в котором финалистки пройдут различные испытания, и мы узнаем, кто из них достоин занять место в Serebro", - отмечают организаторы кастинга.

21-летняя Ангелина вошла в тридцатку лучших после тщательного отбора претенденток. Это предоставило ей возможность продолжить борьбу за место в поп-коллективе.

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