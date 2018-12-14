Казахстанка примет участие в реалити-шоу Макса Фадеева
Ангелина попала в топ-15 участниц кастинга в группу Serebro, прошедших в следующий тур.
Девушка из Темиртау Ангелина Грабарчук будет сниматься в реалити-шоу российского продюсера Макса Фадеева, передает Zakon.kz.
Ангелина попала в топ-15 участниц кастинга в группу Serebro, прошедших в следующий тур. Она заняла 11 место.
"Совсем скоро - новое YouTube-шоу, в котором финалистки пройдут различные испытания, и мы узнаем, кто из них достоин занять место в Serebro", - отмечают организаторы кастинга.
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Голосование за 15 лучших участниц окончено! Ими стали: ⠀ - Чихирёва Христина @_khris_ch_ - Иваницкая Диана @didiadianna - Милен Таня @taniamilen - Кочурова Марианна @mariyanamonaco - Леонтьева Юлия @juliette_7723 - Оксана Стрельцова @oxanastreltsova - Дунаева Софья @sofi_firs - Ираида Новрузова @iraidassoul - Евгения Поликарпова @jenya_polikarpova - Грабарчук Ангелина @gelinaangelina - Ангелина Суркова @_blackbones__ - Елизавета Корнилова @kornilovaliza - Милена Новак @mylenanovak - Анастасия Марушова @marushovaa - Доно Насырова @_imdono_ К сожалению, любимица народного голосования Волкова Дарья по личным обстоятельствам отказалась от участия в 3 этапе кастинга. Но её творчество не осталось незамеченным. Совсем скоро - новое YouTube-шоу, в котором финалистки пройдут различные испытания и мы узнаем, кто из них достоин занять место в SEREBRO. Отмечайте в комментариях тех девочек, которые вам нравятся больше всего ???? #serebrocasting #serebro #casting #кастинг #malfa #malfaFamily
21-летняя Ангелина вошла в тридцатку лучших после тщательного отбора претенденток. Это предоставило ей возможность продолжить борьбу за место в поп-коллективе.
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