День обезьян: обитатели алматинского зоопарка получили подарки

Виновникам торжества вручили вкусные подарки и яркие игрушки.

В самом крупном и старейшем зверинце Казахстана – Алматинском зоопарке отметили День обезьян, сообщает корреспондент BNews.kz.

14 декабря во всем мире отмечают День обезьян. Хоть и праздник неофициальный, дата для зоозащитников в календаре особо важная. Алматинский зоопарк не стал исключением. В обновлённом Доме приматов 21 жильцов семи видов. Каждому из них в честь торжества преподнесена коробка со сладостями и игрушками.

"В зоопарке Алматы больше 10 лет ежегодно отмечают День обезьян. Сегодня виновники торжества с удовольствием открыли презент с овощами, фруктами, йогуртом и соком. Также для их хорошего настроения вручены шары и игрушки", - рассказал зоотехник Дархан Казымов.

В этом году приматы отпраздновали свой день в обновлённом доме, где проведён капитальный ремонт и впервые зимой посетители могут приходить к ним в гости.

"Раньше зимнее помещение было, но посетители к ним заглянуть не могли. С этого года он стал контактным. В доме провели капитальный ремонт и создали все условия: защитные стекла, гамаки для отдыха, батуты и качели для игр жильцов. Старую вентиляцию поменяли на новую. Теперь им не скучно зимой и они рады встречать гостей", - пояснил сотрудник зверинца.

В день жильцы питаются три раза, как положено утром, в обед и вечером. Кормить посетителям животных запрещают.

"Мы строго следим за их рационом и за тем, чтобы посетители их не кормили, потому что бывают, люди не знают и дают им чипсы, попкорн – что категорически запрещено", - сказал Дархан.

В секции работают семь специалистов: зоотехники, ветеринары, персонал по уходу. Смотритель за животными поделился, что каждая обезьяна имеет имя. Все они любят внимание.

"У всех жильцов есть свои имена. Например, шимпанзе, самый популярный вид в зоопарке, Паша и Томирис, самка приплод нашего зоопарка. В прошлом году здесь родилась японская макака. На следующий год ожидаем приплод кошачьих лемуров и японских макак. Мы любим свою работу, за обезьянами очень интересно ухаживать. К каждому нужен свой подход. Если их что-то не устроит, они могут обидеться и отказаться от еды. Бывает капризничают. Но они настоящие братья человека, вытворяют тоже самое, что дети. Постоянно играют, им всегда весело. Не стесняются, посетителям нравится за ними наблюдать", - отметил собеседник.

Самому старшему жильцу Дома приматов – белорукому гиббону – 24 года, его ровесница японская макака.

"В этом году к нам приехали лемуры: из Чехии – четыре, из Франции - двое. Своих животных мы тоже отправляем за рубеж. Например, недавно выслали в Хабаровск (Россия) годовалую самку. Со всеми зоопарками мы на связи", - резюмировал Дархан Казымов.

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