Мухтар Тажибаев: Стабильность, мир и согласие в нашей стране – особый предмет для гордости

Торжества, посвященные Дню Независимости РК, прошли в акимате Жетысуского района Алматы.

В Жетысуском районе при поддержке акимата города Алматы, состоялось торжественное собрание с организацией праздничного концерта, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По традиции торжественное мероприятие было открыто выносом флага Республики Казахстан и исполнением Гимна страны.

После этого аким Жетысуского района Мухтар Тажибаев и депутат маслихата города Алматы Асхат Чиликбаев поздравили собравшихся с этим главным для страны и для каждого казахстанца праздником, отметив насколько важна эта дата для каждого жителя нашего суверенного государства.

Затем состоялась церемония награждения подвесками "Алтын алка" и "Кумис алка" многодетных матерей Жетысуского района, внесших неоценимый вклад в демографическое развитие Казахстана.

Не остались без заслуженного признания представители различных профессий и просто социально-активные люди, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Все они были награждены почетными грамотами и памятными подарками.

Затем с поздравительной речью перед собравшимися выступил глава района Мухтар Тажибаев.

Он отметил, что 27 лет нашей истории продемонстрировали динамичное поступательное социально-экономическое и культурное развитие независимого Казахстана под мудрым руководством его основателя и Первого Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. За эти годы был пройден нелегкий путь – путь становления молодого независимого государства. И этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства.

"С момента обретения Независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями. Мы построили новую столицу – Астану в самом сердце Евразии, как символ нашей устремленности в будущее, которую наши гости называют "жемчужиной степей". Казахстан впервые среди стран СНГ и Азии возглавил ОБСЕ. Астанинский Саммит признан крупнейшим международным политическим событием начала нового века. Воистину историческое событие проведение ЕХРО 2017 "Энергия будущего" стало логическим продолжением глобальных инициатив нашего Президента по сохранению планеты", – отметил Мухтар Тажибаев.

При этом аким подчеркнул, что предметом особой гордости казахстанцев является то, что в сложное время удалось сохранить и укрепить в стране стабильность, мир и согласие.

"Говоря словами нашего Президента: "Самое главное – мы построили независимое государство, основанное на мире и согласии. Мы сформировались как единая нация, устремленная в будущее. Мы создали новое общество, приверженное общечеловеческим ценностям". Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы живем в сильном и процветающем государстве со стабильной экономикой и грандиозными планами на будущее. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей Родины – Республики Казахстан!", – сказал глава района.

По завершении официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады и детских творческих коллективов, подготовивших соответствующий репертуар к этому светлому празднику – Дню Независимости Республики Казахстан.

Владимир Демидов

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