Незаконные рекламные баннеры демонтируют в Астане

Эскизы наружной рекламы должны согласовываться с соответствующими ведомствами.

В районе Байконыр Астаны демонтируют незаконные рекламные баннеры, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города Астаны.

Власти напоминают, что эскизы наружной рекламы должны согласовываться с соответствующими ведомствами. За текущую неделю был произведен демонтаж более 32 объектов несанкционированной рекламы по пр. Кенесары и Республики, ул. Ш. Валиханова, ул. А. Иманова, ул. Пушкина и ул. А. Жубанова.

По итогам объезда рабочей группой было выдано более 20 уведомлений о правилах размещения наружной рекламы в столице, сообщили в пресс-службе района Байконыр. Работа в данном направлении продолжается.

"Напоминаем, что, согласно соответствующему правилу, эскизы размещения вывесок и концепция рекламного поля подлежат согласованию с городским управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Ауезова 6, тел.: 91-94-25) и управлением по развитию языков и архивного дела (ул. Бейбитшилик, 11, тел.: 55-67-29)", – говорится в сообщении пресс-службы района Байконыр.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!