В честь Дня Независимости в Жамбылской области открыли 28 объектов

Из них 12 многоквартирных жилых домов, переданных в эксплуатацию в рамках праздника.

В честь празднования Дня Независимости в Жамбылской области открыто 28 объектов. Из них 12 многоэтажных жилых домов, 7 врачебных амбулаторий, 4 детских сада, 4 системы водоснабжения и канализация, передает Zakon.kz.

Все это основано на выполнении приоритетных задач Послания главы государства народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни населения".

В рамках реализации Послания главы государства по приоритетам формирования комфортной среды для жизни реализуется ряд проектов в рамках первого направления "Пяти социальных инициатив" "предоставление новых возможностей для получения жилья каждой семье". Об этом свидетельствуют 12 многоквартирных жилых домов, переданных в эксплуатацию в рамках праздника. 9 из них расположены в новом 15 микрорайоне, двое – в микрорайоне "Байтерек" города Тараз. Кроме того, реконструирован 75-квартирный многоквартирный жилой дом в жилом массиве "Жетысу" города Шу.

На сегодняшний день в городе Тараз ведется строительство новых двух микрорайонов, с необходимой инфраструктурой на участке 462 га. В данных районах в рамках программы "7-20-25" начато строительство 480 многоэтажных и 969 индивидуальных жилых домов, в текущем году планируется сдать в эксплуатацию 10 многоквартирных домов (800 квартир), в 2019 году - 25 домов (1 380 квартир). В целом, в настоящее время в городе Тараз 686 квартир предоставляются гражданам в рамках программы.

Стоит отметить, что в новом микрорайоне № 15 планируется передача первых этажей многоквартирных жилых домов в деловую среду. В связи с этим проводятся соответствующие мероприятия. Был пересмотрен план этого нового микрорайона, и в ближайшем будущем здесь будут построены дворец школьников, дворец бракосочетания, дворец торжеств, административные здания и социальные объекты. Планируется строительство Центра обслуживания населения, гостиницы, монумента Независимости, большого торгово-развлекательного центра.

В рамках программы кредитования "7-20-25" утвержден план совместных действий между акиматом и филиалом Национального банка, банками-участниками программы. В связи со снижением первоначального взноса ипотечного кредита с 30% до 20%, количество граждан, имеющих возможность получить жилье, увеличилось в 3 раза.

В своем Послании глава государства отметил, что качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Таким образом открытых 7 объектов из 28 являются медицинскими учреждениями.

Как отметил Президент в своем послании "В первую очередь нужно повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Для стимулирования работников ПМСП поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями".

В связи с этим в области проводится большая работа по повышению качества здоровья населения. Используются новые методы финансирования и управления с привлечением частного сектора. Внедрены инновационные подходы по повышению качества медицинских услуг, проведены работы по строительству новых зданий и сооружений. Открывшиеся в день Независимости 2 объекта из 7, построены за счет государства, а 5 в рамках государственно-частного партнерства. Это медицинские учреждения расположенные в селе Кокозек Байзакского района, в селах Ертай и Кошкарата Жуалынского района, в селе Жанатурмыс Кордайского района В селе Мамай-Кайынды Т. Рыскуловского района и в селах Коккайнар, Байдибек Шуского района.

За счет открытых медицинских учреждений на 84% будет обеспечена потребность в оказании первой медицинской помощи в сельской местности. В целом, в области 95 организаций первичной медико-санитарной помощи нуждались в здании. При составлении этого бюджетного инвестиционного проекта нужно было 6 567,6 миллионов тенге и 7 лет для его реализации. Так как строительство планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства, срок строительство сократилось на 3 года и бюджет финансирования составило 2 376 миллионов тенге. То есть сэкономлено 4 года и 4 192 миллиона тенге. 29 из 95 объектов сданы в эксплуатацию в этом году, 40 планируются сдать в 2019 году, 25-в 2020 году.

В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан в Жамбылской области были сданы в эксплуатацию новые объекты для обеспечения доступности жилья и медицинские учреждения, а также учреждения, основанные на улучшении качества социального быта населения. В частности, введены в эксплуатацию системы водоснабжения в селах Тогузтарау Жамбылского района, реконструированы системы водоснабжения в селах Пригородное и Аухатты Кордайского района. Завершены мероприятия по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры села Кызылаут Таласского района, реконструкции канализационной сети села Толе би Шуского района. В Кордайском районе распахнули двери частные детские сады "Айару" на 100 мест, "Айсултан", "СенімКордай", "Нурсила". Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, охваченных дошкольным воспитанием в области составила 98%. В следующем году планируется открыть еще 29 детских садов, охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием-100%.

В этом году в области проведена масштабная работа по обеспечению ветеринарных пунктов зданиями типового типа. Так, если в прошлом году в регионе было всего 22 ветпункта, то в текущем году их количество увеличилось на 45 и общая численность достигло 71. Это, безусловно, результат системной работы.

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