Прецедент с блокировкой сайта Технодома получил продолжение

Блокировка интернет-сайта произошла после жалобы гражданина на оскорбляющие его чувства товары.

В августе 2018 года сайт компании АО "Technodom Operator" по решению Министерства информации и коммуникаций три дня находился в блокировке за категорию "Товары для взрослых". Руководство сети магазинов заявило о том, что закон с их стороны не был нарушен. Сегодня стороны решили сесть за стол переговоров, чтобы усовершенствовать законы, регулирующие деятельность интернет-магазинов.

Блокировка интернет-сайта произошла после жалобы гражданина на оскорбляющие его чувства товары. Как следствие – компания имела упущенную прибыль из-за закрытия сайта на сумму около 30 млн тенге за сутки. После случившегося дело приобрело общественный резонанс, а в компании решили выяснить, на каких основаниях МИК имел право блокировать сайт. После детального разбора законодательных актов были обнаружены различные трактовки закона и отсутствие четких определений, что привело в итоге к тому, что стороны сели за стол переговоров.

На прошедшем 13 декабря круглом столе собрались представители Министерств информации и коммуникаций, национальной экономики, НПП "Атамекен", ассоциации КАТЭКС, а также компании "Технодом". Представители сети магазинов представили свои правки на существующий закон о СМИ. Основная цель – более четко прописать роль интернет-магазинов, избавляясь при этом от двойных толкований и интерпретаций.

Как подчеркнули в палате предпринимателей, во время встречи было достигнуто понимание с МИК РК и Министерством национальной экономики. Осталось лишь отшлифовать предложенные поправки, с учетом мнений остальных участников рынка. В свою очередь МИК РК отметил, что любые интернет-ресурсы, такие как интернет-магазины, социальные сети и видеохостинги по существующему закону являются СМИ. И в ближайшей перспективе данное определение меняться не будет. В качестве варианта в ведомстве предложили внести свои правки по части регулирования деятельности электронных площадок. Таким образом, дальнейшее обсуждение вскоре продолжится с учетом мнений всех сторон.

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