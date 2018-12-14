Больше двухсот павлодарских семей впервые отметят День Независимости в собственных квартирах

С начала 2018 года сотрудники павлодарского филиала Жилстройсбербанка выдали больше 2,5 тысяч займов.

В преддверии праздника в новом микрорайоне Павлодара "Сарыарка", на месте которого всего пару лет назад располагались времянки для работников алюминиевого завода, сдали два трёхподъездных многоэтажных дома. В новые квартиры в рамках госпрограммы "Нұрлы жер" вселились вкладчики Жилстройсбербанка.

Площадь новых квартир составляет от 40 до 84 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра в чистовой отделке - до 125 тысяч тенге, что в Павлодаре ниже средней рыночной цены на жильё.

Ключи новоселам торжественно вручили зампредседателя правления Жилстройсбербанка Нурлан Акшанов и аким Павлодарской области Булат Бакауов.

- Наши клиенты на личном примере показали, что покупка квартиры для семьи со средним достатком - реальность. Для этого достаточно иметь стабильную зарплату и уметь сберегать. В остальном поможет государственная программа "Нұрлы жер" и Жилстройсбербанк. В этом уже убедились больше восьми тысяч казахстанцев, которые получили жильё в рамках госпрограммы в этом году. Все они получили смогли оформить льготные займы по самой низкой ставке в стране – 5 процентов годовых. Желаем нашим клиентам счастья в новых домах, сказал Нурлан Акшанов.

Айгуль Уалиева с тремя детьми раньше жила в квартире родителей. Теперь у молодой женщины есть свое жилье, о котором она мечтала долгие годы.

- В Жилстройсбербанк мы пришли чуть больше года назад, - рассказала Айгуль Уалиева. - Собирала деньги полгода, и одновременно стояла в очереди в местном акимате на жилье, моя очередь быстро подошла и я смогла приобрести квартиру по доступной цене. Заем мы будем выплачивать девять лет. Я очень рада, что моя мечта о собственном жилье, наконец, осуществилась, - порадовалась Айгуль.

С начала 2018 года сотрудники павлодарского филиала Жилстройсбербанка выдали больше 2,5 тысяч займов. Сейчас на своё жильё здесь копят 55 тысяч жителей региона, к слову, это каждый 13-й житель области.

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