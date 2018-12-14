Казахстан вышел на качественно новый этап - аким Ауэзовского района Алматы

Ануар Ускенбаев поздравил жителей Ауэзовского района с наступающим Днем Независимости.

Сегодня на сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац состоялось празднование Дня Независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Выступая с поздравительной речью, аким Ауэзовского района Ануар Ускенбаев отметил, что День Независимости является главным национальным праздником страны.

"16 декабря 1991 года, 27 лет назад, Верховный совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. С тех пор нашей главной задачей является процветание и благополучие казастанцев. Мы выбрали независимость в те декабрьские дни, потому что хотели самостоятельно содавать свое будущее. Об этом мечтали наши предки. И нашему поколению выпала честь воплотить их многовековые надежды", - обратился он к присутствующим.

Он также напомнил, что первые годы становления государства были очень трудными.

"Экономика республики прошла через глубокий спад. 40% населения жили за чертой бедности по сравнению с 1990 годом. Промышленность снизилась вдвое, сельское хозяйство почти на треть. Казахстанский путь начался с экономических преобразований. Со снижения цен, введения национальной валюты, приватизации государственной собственности, развития малого и среднего бизнеса", - отметил Ускенбаев.

Аким района особо подчеркнул тот факт, что казахстанцы сами избрали своего первого президента, приняли свой государственный флаг и герб. Менее чем за год республику признали более 100 государств мира. Страна также вступила в члены ряда авторитетных международных организации, в том числе ООН и МВФ.

"Независимость дала нам исторический шанс на строительство современного демократического государства. Позволила закрыть Семипалатинский полигон, провести экономические реформы, ликвидируя структурный дисбаланс в экономике. Казахстан преодолел путь от формирующего государства к стране входящей в 50 наиболее развитых стран мира. За 15 лет независимости мы досрочно реализовали Стратегию - 2030", - сказал Ускенбаев.

По его словам, сейчас Казахстан вышел на качественно новый этап государственного строительства, переход к которому был определен реализацией Стратегии "Казахстан-2050", Планом нации - 100 шагов по реализации Пяти институциональных реформ, выдвинутыми Главой Государства, недавнем Послании Елбасы "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

"Празднование 27 годовщины Независимости страны, еще раз доказывает историческую роль Главы Государства, благодаря которому мы добились экономического роста и гражданского согласия. И сегодня знаменательны слова Елбасы озвученные им в стратегической статье "Семь граней Великой степи": "У народа, который помнит, ценит, гордится своей историей будет великое будущее. Гордость за прошлое, прогматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны!" В связи, с этим нашей общей целью является сплотится вокруг Елбасы, бережно сохранять нашу историю и передать нашим будущим потомкам самое дорогое, что у нас есть - суверенный и независимый Казахстан. Разрешите еще раз поздравить Вас с наступающим праздником и пожелать Вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия и процветания!" - заключил он.

После приветственного слова состоялась церемония награждения выдающихся жителей района, в числе которых оказались госслужащие, сотрудники полиции и ЧС, врачи, учителя и ветераны труда.

Затем на сцене состоялся концерт с участием звезд отечественной эстрады.

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