Сразу несколько подарков сделали павлодарцам в канун Дня Независимости

Общая стоимость строительства составила почти 1,5 миллиарда тенге.

В Павлодаре презентовали два жилых дома на 216 квартир, памятник в честь погибших при исполнении полицейских и обновленный музей департамента КНБ, передает pavlodar.gov.kz.

В преддверии государственного праздника в микрорайоне «Сарыарка» открыли сразу два девятиэтажных дома. Ключи от квартир павлодарцам вручил аким области. Булат Бакауов отметил, что в регионе не сбавят набранных темпов по строительству жилья.

- За годы Независимости в Казахстане и, в частности, в нашем регионе сделано немало, - обратился он к новоселам. - И сегодня благодаря государственным жилищным программам «Развитие регионов до 2020 года» и «Нұрлы жер», которые были инициированы Нурсултаном Назарбаевым, вы стали обладателями собственного жилья. Я от всего сердца поздравляю всех вас с этим знаменательным днем! Желаю тепла и уюта каждому дому, здоровья, мира и благополучия каждой семье, прекрасного настроения и новых достижений!

В каждом из домов 54 однокомнатных квартир, а также по 27 двух- и трехкомнатных. Общая стоимость строительства составила почти 1,5 миллиарда тенге.

- Наша семья сегодня получает ключи от новой квартиры, - говорит один из новоселов Асанали Садыков. - Мы очень рады этому грандиозному для нас событию, ведь иметь собственное жилье очень важно и ценно. Не может не радовать и то, что вручение ключей проходит в преддверии празднования Дня Независимости.

В канун праздника в сквере ветеранов открыли памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга. Монумент в честь тех, кто отдал свою жизнь, борясь с преступностью, украсили слова «Erlik, abyroi, mindet». К памятнику возложили цветы и произвели троекратный залп.

- Большое спасибо за то, что павлодарские полицейские не забывают своих товарищей, - сказала Сагила Хамиткызы, чей брат, участковый Фарид Какабаев погиб при исполнении долга в 2008 году в районе Теренколь. – Этот памятник должен напоминать молодому поколению о мужестве и чести, о подвиге, на который пошли сотрудники правоохранительных органов нашего региона, чтобы защитить общество.

Тем временем, в Павлодарском областном департаменте Комитета национальной безопасности презентовали обновленный музей. В пяти залах сотрудники КНБ представили историю ведомства, начиная еще с советских времен. Обойдя каждый зал, глава региона Булат Бакауов оставил запись в книге для почетных гостей музея.

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