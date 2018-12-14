Италия и Испания встретят с гастролями труппу "Астана Опера"

Гастроли пройдут при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Балетная труппа "Астана Опера" в период новогодних праздников представит казахстанское искусство в Италии и Испании. Впервые артисты столичного театра выступят на сцене Дворца искусств королевы Софии (Валенсия) по приглашению великого оперного певца Пласидо Доминго. Европейское турне продлится с 20 декабря по 13 января. Зарубежным зрителям будут показаны шедевры П.И. Чайковского – новогодний балет "Щелкунчик" и высокий образец классического искусства – "Лебединое озеро".

Гастроли пройдут в рамках программы "Рухани жаңғыру" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Первым казахстанскую труппу примет театр "Карло Феличе" (Генуя), с 20 по 23 декабря на итальянской сцене развернётся новогодний сюжет сказки "Щелкунчик" П. Чайковского. Причем, по два спектакля в день пройдут 21 декабря (в 15:30 и в 20:00) и 22 декабря (в 15:30 и в 20:00).

Публика увидит один из самых любимых и востребованных балетов во всем мире в постановке легендарного хореографа Народного артиста СССР Юрия Григоровича. Балетмейстер превратил сказку в философские раздумья о недостижимости идеального счастья, поэтический рассказ о взрослении души, предчувствии любви. Главная героиня, а с ней и все зрители, поймут, что за смешной внешностью Щелкунчика-куклы скрывается доброе храброе сердце, а любовь и сострадание к игрушке обернутся для героини встречей с прекрасным Принцем. Но только во сне...

В Испании на сцене Дворца искусств королевы Софии (Валенсия, Испания) зрителям представят самый знаменитый балет П.И. Чайковского - "Лебединое озеро" в постановке Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Спектакли пройдут 29, 30 декабря и 2, 3, 4, 5 января 2019 года.

По словам художественного руководителя балетной труппы "Астана Опера", в спектакль были внесены некоторые изменения, при этом сохранилась каноническая постановка Л. Иванова – М. Петипа. В целом, балетное искусство Казахстана вызывает сейчас большой интерес в мире, труппу приглашают выступать на престижных сценах.

- Безусловно, все мы волнуемся, перед нами стоит главная задача – доставить удовольствие публике, сделать так, чтобы зрители получили эмоциональный заряд, поэтому будем прилагать все усилия, — отметила Алтынай Асылмуратова.

Шедевр мировой музыкальной классики – балет "Лебединое озеро" написан композитором в 1875 году. Необычайная популярность сделала "Лебединое озеро" символом академического балетного искусства.

Турне завершится выступлениями в городе Генуя, где жители и гости тоже смогут увидеть балет "Лебединое озеро" П. Чайковского – 11 января в 15.30 и в 20:00, 12 января в 15:30 и в 20:00, 13 января в 15:30.

В Италии и в Испании балетная труппа будет выступать совместно с оркестрами и хором вышеназванных театров под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова и талантливого дирижера "Астана Опера" Армана Уразгалиева.

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