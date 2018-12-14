Курсы валют на праздничные дни

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 371,31 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 371,34 тенге за доллар при объеме торгов 150,8 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 371,31 тенге за доллар (+1,27 тенге), суммарный объем торгов – 203,7 млн USD (+82 950 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6001 тенге за рубль при объеме торгов 28 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6022 тенге за рубль (+0,0092 тенге), суммарный объем торгов – 48 млн рублей (+33 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9100 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 370,7-372,1 тенге, евро - 420,3-423.3 тенге, рос.рубля - 5,59-5,64 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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