Материально-техническая оснащённость полиции Алматы доведена до 87%

Полиция Алматы полностью обеспечена автотранспортом и планшетами для составления электронных протоколов.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел 70 новых полицейских автомобилей отечественного производства, работающих на газе. С сегодняшнего дня обеспечена полная комплектация автопарка полиции города, что должно положительно сказаться на оперативности работы ведомства, передает Zakon.kz.

Как рассказал начальник департамента полиции города Серик Кудебаев, каждый автомобиль оснащен GPS-навигаторами и средствами видео-аудио фиксации. Кроме того, вся дорожно-патрульная служба обеспечена планшетами и нагрудными видеорегистраторами. Таким образом, протокола будут оформляться только в электронном варианте, а уже в первом квартале следующего года будет введена возможность оплаты штрафа банковской картой непосредственно на месте нарушения.

Аким Алматы отметил, что вопросы обеспечения безопасности горожан и стабильного развития города являются основополагающими и приоритетными направлениями для властей мегаполиса.

"Сегодня мы вкладываем в информатизацию сферы безопасности, внедряем новые технологии, чтобы минимизировать человеческий фактор, исключить коррупционные факторы. Увеличивается количество камер видеонаблюдения, применяются различные системы, но надо понимать, что основная цель не штрафовать, а дисциплинировать участников дорожного движения и соответственно снизить количество ДТП. За 3 года из местного бюджета выделены значительные средства на оснащение полиции, то есть все условия создаются, поэтому мы будем требовать соответствующую эффективность работы полиции по сервисному принципу", - сказал Бауыржан Байбек.

В целом материально-техническая оснащённость полиции города доведена до 87%. За последние три года приобретено 468 единиц служебного автотранспорта. Во всех районах за счёт местного бюджета будут открыты прозрачные фронт-офисы полиции. Время оформления заявлений сократится в 3 раза. Совершенствуется работа службы "102", на сегодня количество операторов службы увеличено в 2,5 раза.

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