Мемориальную доску памяти поэтессы Фаризы Онгарсыновой установили в Актобе

Также в школе был открыт музей им. Ф. Онгарсыновой, где учащиеся школы могут ознакомиться с биографией и творчеством известной поэтессы.

Накануне Дня Независимости на здании школы-гимназии №41 города Актобе установили мемориальную доску памяти известной поэтессы, народного писателя РК, лауреата Государственной премии Фаризы Онгарсыновой, сообщает Zakon.kz.

Торжественное событие прошло с участием акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева, сына поэтессы - Алмаса Унгарсынова, супруги общественного деятеля и писателя Абиша Кекилбаева - Клары Жумабаевой, жителей и гостей города.

Аким области отметил, что за 27 лет Независимости в Казахстане были приняты самые эффективные меры для повышения благосостояния населения, развития сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищного строительства, сельского хозяйства.







"Все эти достижения - результат дальновидной политики Главы государства. Немаловажную роль в становлении Независимости нашей страны сыграла славная дочь казахского народа Фариза Онгарсынова. Она внесла весомый вклад в развитие казахской поэзии, оставила неизгладимый след в литературе: из-под ее пера вышли сотни произведений, воспевающих любовь, героические поступки, самоотверженность людей. Поэтому в преддверии важного государственного праздника в школе, которая носит имя известной поэтессы, установлена мемориальная доска", - отметил глава региона.





Также в школе был открыт музей им. Ф. Онгарсыновой, где учащиеся школы могут ознакомиться с биографией и творчеством известной поэтессы. Алмас Онгарсынов передал в дар музею 12-томный сборник произведений народного писателя РК.

Отметим, общеобразовательная школа-гимназия на 600 мест, имени поэтессы, народного писателя РК Фаризы Онгарсыновой открылась в августе текущего года. Трехэтажное здание учебного заведения площадью 10,3 тыс. кв. метров спроектировано с учетом потребностей детей в обучении и отдыхе, а также культурном и спортивном образовании.

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