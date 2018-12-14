Впервые в Талдыкоргане открыт центр неонатальной хирургии

Центр неонатальной хирургии рассчитан на 60 коек, имеется 20 палат.

Впервые в Талдыкоргане в преддверии Дня Независимости открыт центр неонатальной хирургии при областной многопрофильной детской больнице. В церемонии открытия нового объекта здравоохранения принял участие аким области Амандык Баталов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Обращаясь к присутствующим с поздравительной речью, Амандык Баталов отметил, что благодаря государственной поддержке в области сделано немало для развития здравоохранения, повышения качества медицинских услуг, а открытие центра неонатальной хирургии - наглядный результат проделанной работы.

- В преддверии главного государственного праздника страны - Дня Независимости Республики Казахстан, мы открываем этот важный объект. Имелась необходимость в области создать такой центр, где бы оказывалась специализированная медицинская помощь новорожденным и детям. И вот сегодня мы достигли поставленной цели. Это большое и радостное событие. Открываемый сегодня центр неонатальной хирургии укомплектован всем необходимым современным оборудованием. Очень важно, чтобы медицинские работники центра эффективно использовали это новое оборудование, работали с душой. Сейчас мы по поручению Главы государства многое делаем в рамках цифровизации здравоохранения, хорошим подспорьем служит государственно-частное партнерство. Многие проекты сферы здравоохранения региона реализуются в рамках ГЧП, в том числе строительство врачебных амбулаторий, поликилиник в районах и городах области. Верю, что современные достижения медицинской науки, эффективное использование новейшего оборудования вкупе с профессионализмом и заботой врачей помогут укрепить здоровье и сохранить немало бесценных человеческих жизней, - подытожил аким области, а также отметил, что на следующий год запланирован капитальный ремонт здания областной многопрофильной детской больницы, при которой открыт центр неонатальной хирургии, с обязательным благоустройством близлежащей дворовой территории.

От имени медицинской общественности области выступил ветеран здравоохранения Ашимгали Жумагельдин, который отметил, что открытие центра неонатальной хирургии - это долгожданное и очень важное событие для жителей области.

- Здоровье - главнейшая ценность, особенно важно, чтобы наши дети были здоровы. В целях недопущения младенческой смертности необходима профилактика и выявление патологий на ранней стадии. Работа такого современного неонатального центра во многом способствует решению этой большой и сложной задачи, - подытожил выступающий и поздравил всех с наступающим Днем Независимости.

Молодой специалист, врач-реаниматолог нового центра неонатальной хирургии Алиакпар Бекулы, выступая с поздравительной речью, поделился историями из своей врачебной практики:

- В моей практике немало случаев, когда новорожденных для проведения сложных операций приходилось транспортировать в Алматы, Астану, а это всегда большой риск. Так как зачастую счет идет не на часы, а даже на минуты. Поэтому открытие такого центра здесь, в Талдыкоргане - это действительно очень значимое и важное дело. Мы, врачи, со своей стороны приложим все усилия, чтобы укрепить и сохранить здоровье и жизнь детей.

Традиционная церемония перерезания ленты продолжила мероприятие, затем все присутствующие во главе с акимом области Амандыком Баталовым осмотрели здание центра неонатальной хирургии, посетив перевязочную, послеоперационное отделение и отделение реанимации. Сейчас на лечение в центре находятся 5 детей.

Стоит отметить, что центр неонатальной хирургии рассчитан на 60 коек, имеется 20 палат. Реанимационное отделение - на 9 коек пребывания. Неонатальный центр оснащен новейшим медицинским оборудованием, включая наркозные и дыхательные аппараты, эндовидеоаппараты - лапороскопическая стойка, видеоколоскоп, фиброгастроскоп, бронхоскоп. Операционная оснащена "ламинарным потоком", максимально стерилизующим операционное поле. Общая сметная стоимость проекта: 896,2 млн. тенге. Генеральный подрядчик - ТОО "Алматы - Construction БМ". Строительные работы были начаты в мае 2017 года. Задачей нового неонатального центра является усовершенствование оказания медицинской помощи новорожденным и детям.

Надо сказать, что в Алматинской области большое внимание уделяется вопросам повышения квалификации и переподготовки медицинских кадров. На эти цели из средств местного бюджета в 2018 году выделено 201,5 млн. тенге, в том числе в зарубежных клиниках и с привлечением высококвалифицированных специалистов из ведущих клиник мира. Так, в 2018 году обучено 344 специалиста, в том числе специалистами из Литвы, Польши, Южной Кореи, Турции. Также медицинские работники области прошли стажировку в Израиле, Южной Корее и Турции по совершенствованию работы приемного покоя, обучению лапароскопической технике, медицинской сортировке по триаж-системе. В свете реализации Послания Главы государства проводится обучение с выездом в г.Каунас (Литва) 50 медицинских специалистов родовспоможения по критическим состояниям в акушерстве и неонатологии.

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