В Атырау открылся новый Специализированный ЦОН

В торжественной церемонии открытия нового Спец Цона принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Новый объект расположился вдоль трассы Астрахань-Атырау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В торжественной церемонии открытия нового Спец Цона принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

- Сегодня в регионе активными темпами развивается государственная программа цифровизации абсолютно все всех сферах. Теперь и государственные услуги для автолюбителей будут оказываться в цифровом формате, это несомненно скажется на скорости и качестве оказания услуг, - сказал Нурлан Ногаев на торжественном открытии объекта.

Стоит отметить, что благодаря вновь открывшемуся зданию Специализированного ЦОНа жители Атырау смогут в ускоренном режиме зарегистрировать автомобиль, получить водительские права и государственные номерные знаки. В новом Спец Цоне же можно будет сдать экзамены на получение прав — как теоретические тесты, так и практику.

Аким Атырауской области осмотрел помещения нового здания Спец Цона, побеседовал с персоналом нового учреждения. Главе региона рассказали, что оказывать услуги населению будут 32 сотрудника.

- Вместимость Спец Цона рассчитана на 800 человек, предусмотрена парковка на 200 мест для легковых автомобилей и стоянка на 20 мест для грузового автотранспорта, - рассказал руководитель Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Муса Хайруллиев.

Услуги будут оказывать операторы ЦОНа и сотрудники административной полиции, однако их обязанности будут чётко разделены. Операторы центров будут принимать необходимые документы, а сотрудники адмполиции непосредственно изготавливать водительские удостоверения и техпаспорта. Таким образом будет исключён прямой контакт граждан с исполнителями, отвечающими за изготовление документов.

Новый объект был построен вдоль трассы Атырау - Астрахань на выделенном земельном участке площадью 4 га.

Планируется, что благодаря новому объекту разгрузится отдел полиции, расположенный в микрорайоне Нурсая, а вместе с ним и автомобильная дорога у данного отдела полиции, где из-за большого числа машин создаются пробки.

Услуги будут оказывать операторы ЦОНа и сотрудники административной полиции, однако их обязанности будут чётко разделены. Операторы центров будут принимать необходимые документы, а сотрудники адмполиции непосредственно изготавливать водительские удостоверения и техпаспорта. Таким образом будет исключён прямой контакт граждан с исполнителями, отвечающими за изготовление документов.

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