Астанчанка поймала с поличным "несунов" из детсада, судившихся с ней за клевету

Свой пост в соцсетях женщина адресовала акиму города, руководителям правоохранительных органов и городского Управления образования.

О задержании двух сотрудников столичного детского сада, обворовывавших детей, и мерах борьбы с такими явлениями, на своей странице в Facebook написала пользователь Акмарал Омралинова, сообщает Zakon.kz.

Свой пост женщина адресовала акиму города Астаны Б. Султанову, начальнику ДП Астаны М. Кожаеву, руководителю департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Ж. Жылкышиевой и руководителю Управления образования Астаны А. Жангозину.

Она пишет, что седьмого декабря 2018 года обратилась в опорный пункт № 5 города Астаны по поводу предполагаемого хищения продуктов питания из ясли-сада № 9 "Нұршашу" поваром Р. Толегеновой.

Вместе с участковым инспектором они пришли к ясли-саду, и уже через несколько минут увидели, как неизвестный мужчина прошел до детского учреждения, и перекинул через забор коробку, недалеко от машины Лада, госномер 908 LSA 01.

"Затем еще через несколько минут этот же мужчина в сопровождении женщины в красном пуховике вышли из калитки ясли-сада и подошли к машине. Мужчина направился к коробке и понес ее к машине. Участковый Арсен представился этим людям. Выяснилось, что мужчина, перебросивший коробку – сторож ясли-сада № 9 "Нұршашу" Какаев Жанабай Шукеевич, а женщина в красном пуховике – повар ясли-сада № 9 "Нұршашу" Толегенова Раиса Жаксылыковна. По их словам в коробке был лишь картон для сжигания, а продуктов нет. Я сделала вызов на пульт 102, и прибыла следственно-оперативная группа "Жұлдыз-12" со старшим следователем следственно-оперативной группы УВД района Алматы города Астаны Альмухамедовым Абулхайыром. В итоге сотрудники зафиксировали и запротоколировали то, что в коробке, перекинутой сторожем Какаевым Ж. Ш. через забор ясли-сада, и в пакете и в сумке, принадлежащими повару Толегеновой Р. Ж., и вынесенными ею из ясли-сада, были обнаружены продукты питания", – написала Акмарал Омралинова.

Список обнаруженных в сумках продуктов впечатляет: несколько банок консервированного горошка, сыр, хлеб, мясо, яйца, вафли, молоко, тесто, сметана, творог. Поданному факту возбуждено уголовное дело по статье 189 часть 2 пункт 3.

"И все это вынесено лишь одним поваром и лишь за один день!!! Питание воспитанников ясли-сада в сумме 16 800 тенге оплачивается исключительно родителями воспитанников! То есть пострадавшей стороной являются здесь непосредственно дети и их родители. Прошу провести служебное расследование и выяснить, каким образом в ясли-саду появились такие излишки, если все закупается строго по нормам, разработанным и утвержденным соответствующими органами? Как контролируется и контролируется ли процесс выдачи продуктов, закладки, технологии приготовления и выход готовых блюд диетической сестрой ясли-сада? Находится ли в период приготовления пищи в течение всего дня диет-сестра в ясли-саду. Как и кем при этом контролируется процесс приготовления и выдачи пищи? Есть ли в ясли-саду бракеражная комиссия из родителей воспитанников? Проверяется ли кухня этой бракеражной комиссией? Как часто это делается? Какие при этом составляются документы? – вопрошает автор поста.

Также она просит провести тщательное расследование и, возможно, дать свои рекомендации Управлению образования по проведению мероприятий для исключения подобных инцидентов.

"Ранее я дважды писала о возможных хищениях в этом ясли-саду в МВД РК, в акимат Астаны, в Генеральную прокуратуру, в другие государственные органы и на своей странице в социальной сети Фейсбук, выкладывала видео, где повар Толегенова Р. Ж. и ее дети что-то выносят в несколько рейсов из ясли-сада к машине. На мое обращение Управление образования города Астаны ответило, что факт хищений продуктов питания с кухни ясли-сада № 9 "Нұршашу" подтвердить не удалось. Повар ясли-сада № 9 "Нұршашу" Толегенова Р. Ж. обратилась в суд с исковым заявлением "За оскорбление чести и достоинства, и деловой репутации". В ходе судебного процесса Управление образования не предоставляло в суд никаких записей с камер видеонаблюдения. Основываясь в суде на словах руководителя дошкольного отдела Разбековой Л. М. "факт хищения продуктов не подтвердился", суд частично удовлетворил исковое заявление повара Толегеновой Р. Ж. по отношению ко мне. По словам Разбековой Л. М., своими публикациями в социальной сети Facebook, я вызываю негативный общественный резонанс и негативное отношение к государственным органам. Это абсолютно не так, я люблю свою страну и хочу, чтобы каждый жил в соответствии с законами нашей страны", – дополнила Акмарал Омралинова.

Она просит извлечь записи с камер видеонаблюдения ясли-сада № 9 "Нұршашу" за прошедший месяц, и сверить, с чем входят сотрудники и с чем выходят из ясли-сада. Особенно сотрудники, имеющие доступ к ТМЦ, и как часто охранник Какаев Ж. Ш. и, возможно, другие охранники перекидывает через забор ясли-сада коробку для повара Толегеновой Р. Ж. При этом она просит обратить внимание проверяющих органов на то, рационально ли установлены камеры видеонаблюдения, и проверить, в частности, установлена ли в данный момент камера видеонаблюдения над выходом из кухни на улицу и имеются ли записи за последний месяц. По словам сотрудников детсада, до судебного процесса камера была.

Также автор поста предлагает конкретные меры, которые помогут решить проблему воровства ТМЦ в учреждениях образования, а также проблему качества и нормы выхода готовой продукции, согласно возрастной сетки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!