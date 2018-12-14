600 гвардейцев ВКО почтили память Дениса Тен

Вечер памяти получился очень трогательным, содержательным и никого не оставил равнодушным.

13 декабря в региональном командовании "Шығыс" Национальной гвардии был проведен вечер памяти Тен Дениса Юрьевича, бронзового Призера Олимпийских игр 2014 года, офицера Национальной гвардии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РгК "Шығыс" НГ РК.

В мероприятии приняли участие командование регионального командования "Шығыс" Нацгвардии РК, офицеры и военнослужащие по контракту, солдаты воинских частей 5518, 6699, 3477. Были приглашены знаменитые спортсмены, представители взаимодействующих органов и местной исполнительной власти Восточно – Казахстанской области и Усть - Каменогорска.

Выступая на вечере, заместитель командующего региональным командованием "Шығыс" полковник Ниязтай Алкешев, отмечая заслуги выдающегося спортсмена Дениса Тен перед Родиной, его достижения в спорте, сказал:

"Мало кто знает, о том, что Денис Юрьевич с 2011 по 2012 год проходил срочную службу в рядах Национальной гвардии, а именно 3 стрелковой роте в воинской части 7552 города Алматы. Он был не только ярким и талантливым спортсменом, но и истинным патриотом своей страны. Он образец для подражания для подрастающего поколения, верности своему долгу и беспрекословного служения своей Родине – Республике Казахстан. Мы сегодня собрались для того, чтобы почтить память не только как спортсмена с большой буквы, но и отдать дань уважения ему, как офицеру войск правопорядка. Память о Денисе Тен навсегда останется у миллиона людей, в том числе и военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан".

На тематическом вечере выступили старший инструктор по рукопашному бою ФСО "ДИНАМО" Салимжан Темирханов, тренеры по гандболу ВКО "ДИНАМО" Флюра Чеботарева, Дарья Козлова, которые рассказали о достижениях Дениса Тен в спорте, а Дарья прочитала стихи, посвященные ему.

Вечер памяти начался с минуты молчания. Личному составу рассказали о коротком, но ярком жизненном пути, достижениях в спорте и о воинской службе Дениса в рядах Национальной гвардии, с демонстрацией документальных хроник о выдающемся спортсмене.

Вечер памяти получился очень трогательным, содержательным и никого не оставил равнодушным. Стоит отметить, что такие тематические вечера, посвященные Денису Тен, пройдут во всех воинских частях регионального командования "Шығыс".

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