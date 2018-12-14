Новые соцобъекты построили в присоединенных районах Алматы

За 10 лет в развитие Алатауского района вложено почти 430 млрд тенге.

В Алматы ко Дню Независимости во вновь присоединенных районах построили еще ряд новых социальных объектов. В ходе рабочего объезда Бауыржан Байбек проверил качество выполненных работ в недавно возведенной поликлинике №26 в Наурызбайском районе и детском саде №186 в Алатауском районе Алматы.

По словам руководителя управления здравоохранения города Каната Тосекбаева, поликлиника на 500 посещений возведена на месте сельской больницы, здание которой было построено еще в 1939 году. Медицинское учреждение с современным оборудованием будет обслуживать почти 30 тысяч жителей микрорайонов Таусамалы, Тастыбулак, Таужолы, Карагайлы, Курамыс и Каргалы.

"В целом в Алматы будут приняты кардинальные меры по обеспечению прозрачности и повышению качества услуг в сфере здравоохранения. Для этого разработана соответствующая Дорожная карта. Уже сегодня за счет цифровизации удалось сократить время обслуживания пациентов на 20%, ожидания в очереди на 30%, в 1,5 раза ускорить вызов врача на дом", - отметил он.

Сегодня же Бауыржан Байбек посетил построенный в микрорайоне Саялы детский сад №186 на 320 мест с казахским языком обучения. Дошкольное учреждение рассчитано на 16 групп. В каждой в зависимости от возраста ребенка будет своя методика обучения - Монтессори, блоки Дьенеша, песочная терапия и др. Набор детей начнется с 19 декабря. Заявки принимаются через общественную приемную Open Almaty.

Стоит отметить, что за 10 лет в развитие Алатауского района вложено почти 430 млрд. тенге, создано свыше 30 тысяч рабочих мест, построено 2,7 млн. кв.м. жилья, открыты 12 школ, столько же медицинских учреждений, а также 98 государственных и частных детских садов.

В свою очередь за последние три года в Наурызбайском районе построено пять медицинских учреждений, две государственные школы, два государственных и 65 частных детских сада. Возведен административно-деловой центр района, где расположились акимат, ЦОН, ЗАГС, прокуратура, суд и др.

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