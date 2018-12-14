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Указом главы государства награждены 38 сотрудников МВД

Также приказом министра внутренних дел награждены 755 сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуации и военнослужащих Национальной гвардии.

Фото : МВД РК14 декабря 2018, 18:00

Указом главы государства награждены 38 сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуации и военнослужащих Национальной гвардии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В МВД 14 декабря проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Независимости Республики Казахстан с участием vинистра Калмуханбета Касымова, руководства министерства, личного состава и ветеранов органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуации и Национальной гвардии.

Касымов отметил, что под руководством Лидера Нации Нурсултана Назарбаева всего за четверть века нам удалось создать сильное государство, устойчивую экономику и новое единое общество. Благодаря многовекторному курсу наша страна на международной арене имеет высокий авторитет.

"Для дальнейшего развития ключевым условием является обеспечение надежного правопорядка и безопасности, стабильности и эффективной защиты конституционных прав граждан. Поэтому в становлении независимого суверенного Казахстана большая роль принадлежит и органам внутренних дел. За эти годы система МВД постоянно развивалась и совершенствовалась", - акцентировал министр.

За годы независимости Казахстана за образцовое исполнение служебного долга, мужество и отвагу 1246 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии удостоены государственных наград, из них 108 – посмертно. Капитану полиции Газизу Байтасову "посмертно" и полковнику Кайрату Умбетову присвоено высокое звание "Халық қаһарманы". К сожалению, за этот период при исполнении служебных обязанностей погибли 946 сотрудников и 2353 получили ранения.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка Указом Главы Государства орденом "Айбын" ІІ-ІІІ степени, и медалью "Ерлігі үшін" награждены 38 сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуации и военнослужащих Национальной гвардии. Также приказом министра внутренних дел награждены 755 сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуации и военнослужащих Национальной гвардии.

По завершению торжественной части мероприятия состоялся праздничный концерт лауреатов Республиканского конкурса патриотической песни "Ел жүрегі – Астана!", который был проведен среди сотрудников территориальных подразделении органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, чрезвычайных ситуации и Национальной гвардии.


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