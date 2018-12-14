Президент наградил пожарного из Алматы

Командир отделения пожарной части вынес женщину из горящей квартиры.

За проявленное мужество и профессионализм при спасении человека командир отделения пожарной части № 6 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС г. Алматы КЧС МВД РК старшина гражданской защиты Едиге Байкошкаров был удостоен государственной награды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Пожар произошел 3 июля в квартире пятиэтажного жилого дома № 45. Прибыв на место вызова, пожарные увидели, что из окна второго этажа идет черный густой дым. Основные пути эвакуации были плотно задымлены, создалась угроза верхним этажам дома и смежным помещениям. В квартирах остались заблокированными люди. В таких случаях все усилия первых прибывших подразделении приоритетно сосредоточиваются на спасении людей.

В сложных условиях задымления и высокой температуры Байкошкаров действовал быстро и четко. Вскрыв металлическую дверь горящей квартиры, он обнаружил женщину в бессознательном состоянии. Старшина вынес женщину из горящего помещения, надев на нее кислородный колпак. Спасенной оказалась 47-летняя Наталья Логовская.

Указом Главы государства № 798 от 5 декабря 2018 года за проявленный героизм и в связи с празднованием Дня Независисмости Республики Казахстан Байкошкаров Едиге Кайратович был награжден медалью "Ерлігі үшін".

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