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Девять машин столкнулись в Астане из-за приступа у водителя

Водителя госпитализировали, также медики осмотрели еще одну пострадавшую в ДТП

Фото : из открытых источников14 декабря 2018, 19:19

На правом берегу Астаны произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали девять легковых авто и один пассажирский автобус, передает Sputnik Казахстан.

Крупная авария произошла на односторонней улице Кенесары. 53-летнему водителю марки "Chevrolet" во время движения стало плохо за рулем, в результате он допустил наезд на восемь автомобилей и на автобус маршрута № 9.

"В результате аварии пострадал сам водитель. Также медицинская помощь была оказана пассажирке автомобиля Mazda, у которой врачи диагностировали ушибы, после осмотра она была отпущена", – сообщила в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан пресс-секретарь столичного департамента полиции Софья Кылышбекова.

В управлении здравоохранения Астаны отметили, что сейчас водитель находится в приемном покое первой городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.

Полицейские выясняют подробности случившегося.


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