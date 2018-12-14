Бывший тренер Головкина возглавил сборную РК по боксу

Тренерский стаж Галымбека Кенжебаева составляет 35 лет.

По предложению Казахстанской федерации бокса комитет физической культуры и спорта министерства культуры и спорта РК утвердил в должности главного тренера мужской национальной сборной по боксу Галымбека Кенжебаева. Он сменит на этом посту Мырзагали Айтжанова, который возглавлял сборную с 2009 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Под руководством Айтжанова казахстанские боксеры вышли на лидирующие позиции в мире и в тройку лидеров Азии. На Олимпийских играх в Лондоне чемпионом по боксу стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда также завоевала 5 золотых медалей на чемпионатах мира (4 в 2013-м году, 1 в 2017 году). Главному тренеру удалось сформировать крепкий состав сборной, способный конкурировать с наиболее сильными спортсменами мира. Казахстанская федерация бокса поблагодарила Мырзагали Айтжанова за его многолетний труд, за все усилия, которые он приложил к развитию спорта и воспитанию боксеров.

Вместе с тем руководство федерации считает, что возникла необходимость в смене главного наставника и особенно – в поиске новых методов, нового подхода к подготовке боксеров.

- Сейчас наша сборная переживает определенный застой, в подготовке ничего не меняется вот уже несколько лет, - отметил вице-президент КФБ по работе с тренерским штабом Юрий Цхай. – Поэтому мы рекомендовали назначить главным тренером человека, который любит новации, и чьи боксеры всегда показывают прекрасные результаты – нынешнего старшего тренера молодежной команды Галымбека Кенжебаева.

Тренерский стаж Галымбека Кенжебаева составляет 35 лет. С 1998 по 2005 год он был личным тренером Геннадия Головкина. С 2006 года по 2009 и с 2013 по настоящее время является старшим тренером молодежной сборной РК по боксу. Под руководством Кенжебаева молодежная сборная завоевала две золотых медали на Юношеских Олимпийских играх (1 – в 20014, 1 – в 2018 году), занимала первое общекомандное место на пяти чемпионатах Азии (в 2006, 2007, 2013, 2014, 2016 гг.), собрав в общей сложности 30 золотых медалей. В 2014 году молодежная сборная Казаxстана также заняла первое командное место на чемпионате мира с двумя золотыми наградами.

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