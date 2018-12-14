Кожамжаров поздравил прокуроров Казахстана с Днем Независимости

Он остановился на благополучно реализованных задачах, поставленных перед ведомством Главой государства.

14 декабря в Генеральной прокуратуре прошло торжественное собрание по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поздравляя сотрудников, генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров отметил успехи и достижения страны за годы Независимости, выдающуюся роль Лидера нации – Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии государственности, а также упрочившийся статус прокуратуры, как правозащитного органа.

Он остановился на благополучно реализованных задачах, поставленных перед ведомством Главой государства.

"Только в текущем году Генеральной прокуратурой проведены масштабные проверки в чувствительных для населения сферах - образования, здравоохранения, труда и тарифообразования. Мерами надзора в доход государства возмещено 34 млрд тенге, а также имущество на сумму 12 млрд. Обеспечена выплата задолженности перед 17 тыс. работниками в размере двух млрд тенге", - подчеркнул Генпрокурор.

В честь празднования Дня Независимости Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка 23 сотрудника прокуратуры удостоились государственных наград:

орденом "Даңқ" II степени награждены начальник Службы Генеральной прокуратуры Бауржан Мырзакеров и прокурор г.Алматы Берик Жуйриктаев;

орденом "Айбын" II степени – прокурор Туркестанской области Нургалым Абдиров и старший помощник Генерального Прокурора Бауржан Курманов;

орденом "Құрмет" - первый заместитель Главного транспортного прокурора Жазира Нурлыбекова;

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" - заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров, старшие помощники Генерального Прокурора Нурлыбек Сабитов, Азамат Саргазин, Индира Сейткасимова, начальники управлений Службы Генеральной прокуратуры Дархан Тулеуов и Серікжан Мырзалы, прокурор г. Атырау Руфат Куттуков, начальник управления прокуратуры г.Астаны Жеңіс Пірімбек, начальник управления прокуратуры Алматинской области Дулат Муканов, начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Мангистауской области Талгат Уалиев;

Почетной грамотой Республики Казахстан – начальник управления Службы Генеральной прокуратуры Сакен Самет, помощник Генерального Прокурора Бауржан Жумаканов, старший прокурор управления Службы Генеральной прокуратуры Меруерт Спабекова, прокурор Абайского района г. Шымкента Жасұлан Әділбайұлы, руководитель аппарата Академии правоохранительных органов Ерулан Хасенов, руководитель аппарата Главной военной прокуратуры Арман Капезов, старший прокурор отдела Комитета по правовой статистике и специальным учетам Шынар Хасенова старший прокурор прокуратуры г. Экибастуза Анна Козлова.

Генеральный Прокурор поблагодарил награжденных за вклад в дело укрепления законности и пожелал дальнейших успехов в работе.

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