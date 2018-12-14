В Акмолинской области будет завершена судебная тяжба

Несмотря на ряд нарушений, которые были допущены акиматом сельского округа района при изменении целевого назначения земель, руководство области не стало оставлять без внимания интересы собственников земель.

Затянувшееся дело с земельными участками в Аршалынском районе приобретает новые контуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Ранее было проведено несколько судебных заседаний по иску о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков, заключенных между отделом земельных отношений Аршалынского района и ТОО "Агрофирма Поиск".

Несмотря на ряд нарушений, которые были допущены акиматом сельского округа района при изменении целевого назначения земель, руководство области не стало оставлять без внимания интересы собственников земель.

Сегодня стало известно, что Управлением по контролю за использованием и охраной земель Акмолинской области отозван иск к ТОО "Агрофирма Поиск".

- Принято решение отозвать иск, теперь данные земельные участки остаются за их правообладателями. Об этом будет заявлено на судебном заседании, которое состоится, как ранее было оговорено, 19 декабря, - пояснил руководитель отдела правового обеспечения данного ведомства Асет Мухамеджан.

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