Назарбаев: За пять лет мы построим более 70 миллионов кв. м жилья

Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что все последние инициативы в стране направлены на повышение качества жизни, обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомерного роста благосостояния наших граждан.

14 декабря во Дворце Независимости в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с речью, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Выступая на торжественном приеме, Глава государства поздравил присутствующих и весь народ Казахстана с национальным праздником – Днем Независимости.

Президент Казахстана подчеркнул, что за 27 лет Независимости наша страна достигла больших высот на пути своего развития.

Нурсултан Назарбаев особо отметил важную роль молодой столицы Казахстана в истории становления суверенного государства.

- Расположенная в самом сердце Евразии новая столица является символом процветающего Казахстана. В этом году мы на высоком уровне отметили 20-летие нашей Астаны, в праздновании которого приняли участие все регионы страны, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что масштабные рыночные реформы, проведенные в стране, позволили задействовать в экономике предпринимательский талант более миллиона граждан.

- Системная индустриализация экономики привела к значительному увеличению доли обрабатывающей промышленности, объем продукции которой сейчас составляет почти 9,5 триллионов тенге, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также указал, что благодаря инвестициям в транспортно-логистическую инфраструктуру Казахстан стал мощным транзитным хабом континентального значения.

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что за годы независимости количество населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в 15 раз, а реальная заработная плата выросла в 4 раза.

- Одними из самых главных достижений суверенного Казахстана стали рост абсолютной численности населения свыше 18 миллионов человек и увеличение средней продолжительности жизни до 72,5 лет. Все эти важные победы и триумфальные результаты убедительно свидетельствуют о верности выбранного нами курса, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана акцентировал внимание на главных результатах, достигнутых на протяжении 2018 года, как во внешней политике, так и в рамках реализации программ модернизации.

- Ответственная и прагматичная внешняя политика помогла нам значительно усилить свои позиции на мировой арене. Успешная миротворческая деятельность Казахстана содействовала результативности межсирийских переговоров в Астане, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также рассказал о результатах работы по запуску Международного финансового центра «Астана», Международного технопарка IT-стартапов «Астана хаба» и Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

- Нам важно всегда помнить, что основой всех достижений является единство и согласие в обществе. Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального развития уже давно стала международным брендом страны, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что все последние инициативы в стране направлены на повышение качества жизни, обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомерного роста благосостояния наших граждан.

- Важным направлением для нас является комплексная модернизация социальной сферы. За все годы Независимости свой очаг и крышу над головой обрели около одного миллиона казахстанцев. В ближайшие пять лет мы построим более 70 миллионов кв. м жилья, что позволит сыграть новоселье еще почти двум миллионам граждан, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что современное поколение независимости достойно ответит на все вызовы времени и обеспечит благополучие и процветание каждой казахстанской семье.

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