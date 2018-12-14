Даниал Ахметов: Мы должны сохранить и приумножить достижения 27 лет независимости страны

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время торжественного собрания рассказал о том, как жители региона смогли внести вклад в изменения страны за 27 лет.

16 декабря – дата, символичная для каждого казахстанца. В этот день мы оглядываемся назад, мысленно возвращаясь в 1991 год, для того, чтоб еще больше осознать историческую значимость независимости страны.

27 лет прошло с момента обретения независимости. Первый Президент государства Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в строительство нового Казахстана. Это был сложный период времени, ведь произошли кардинальные перемены в экономических, политических и социальных отношениях. Сегодня Казахстан входит в число 50 развитых стран мира и является равноправным членом многих авторитетных международных организаций.

Сейчас для страны началась новая историческая веха – третья модернизация, направленная на продвижение в число 30 процветающих государств мира.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время торжественного собрания рассказал о том, как жители региона смогли внести вклад в изменения страны за 27 лет.

Он отметил, что область все увереннее заявляет о себе, как о регионе, который не просто подхватывает инновационные идеи, но и воплощает их на своей территории. Подтверждением тому – 2018 год, итоги которого показывают, что Восток окончательно вышел на траекторию преобразований.

По итогам года ожидается, что валовой региональный продукт превысит 3,5 триллионов тенге. При этом вклад каждого работающего восточноказахстанца составит свыше 2,5 млн тенге. Несколько лет назад этот показатель был в 1,5 раз меньше.

– Наши достижения – результат воплощения в жизнь задач Президента, реализация стратегических документов, государственных и отраслевых программ. Праздник независимости наполняет сердца гордостью за страну. И у нас есть общая задача – сохранить и приумножить достижения этих лет, – поздравил присутствующих Даниал Ахметов.

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