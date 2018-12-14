Актюбинцы празднуют День Независимости Казахстана

С праздником собравшихся поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

В Актобе состоялось торжественное мероприятие "Тәуелсіз елдің шаттығы", посвященное Дню Независимости РК. В нем приняли участие ветераны, представители общественности, неправительственных организаций, партий и госучреждений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

С праздником собравшихся поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

"День Независимости - главный праздник нашей страны. Мы, старшее поколение, хорошо помним, в каком состоянии на заре независимости были экономика, внешние связи нашей страны. В такие трудные времена нужен был настоящий лидер, которым стал Нурсултан Абишевич Назарбаев. За короткий срок под его мудрым руководством Казахстан выстроил эффективно работающую экономическую систему, вошел в 50 самых конкурентоспособных стран мира и стремится в 30-ку развитых стран. Главное – в нашей стране, занимающей достойное место в мировом сообществе, есть стабильность и межнациональное согласие", - сказал Бердыбек Сапарбаев.

В торжественной обстановке глава региона вручил отличившимся 72 жителям области государственные награды.

Добавим, праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, стартовали в Актюбинской области 20 ноября и продлятся до 17 декабря. В эти дни по области пройдет свыше 400 масштабных культурно-массовых, социально-значимых мероприятий с охватом около 250 тысяч человек.

Также в этот период по области будет открыто 32 новых производственных и социальных объектов - 5 многоэтажных жилых домов, 4 объекта газо-, водоснабжения в сёлах, реабилитационный центр, 3 медицинских пункта, 5 детских садов, 2 школы и др.

Так, сегодня в Актобе состоялось открытие первой в западном регионе школы-лицея с углубленным изучением современных информационных технологий. Инновационное учебное заведение названо в честь общественного и политического деятеля, народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева. В строительство, благоустройство и оснащение IT-школы-лицея на 900 ученических мест вложено почти 1,6 млрд. тенге. С 1 по 7 классы дети будут изучать азы информационных технологий, а с 7-го класса в учебную программу будут внедряться специальные курсы языков программирования, углубленное изучение робототехники и 3D-принтинга.

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