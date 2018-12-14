Назарбаева поздравляют главы иностранных государств

Телеграммы и письма отправляют по случаю национального праздника – Дня Независимости Республики Казахстана.

На имя Главы государства продолжают поступать телеграммы и письма лидеров и глав правительств иностранных государств по случаю Дня Независимости Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает, что Казахстан добился впечатляющих успехов в решении актуальных вопросов экономического, социального и научно-технического развития, а также подчеркивает важную конструктивную роль нашей страны в решении вопросов региональной и международной повестки дня, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и в рамках Астанинского процесса.

"Высоко ценим отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях, взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов. Искренне желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, доброго здоровья и успехов, а дружественному народу Казахстана – благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.

Президент Республики Польша Анджей Дуда также подчеркивает, что на протяжении многих лет Казахстан является ключевым партнером Польши в Центральноазиатском регионе, о чем свидетельствуют интенсивные отношения на многих уровнях.

"Казахстан сегодня является родиной для многих граждан, имеющих польские корни. Пользуясь случаем, выражаю благодарность за создание возможностей для развития польской культуры на территории Казахстана", - пишет президент Польши.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа поздравил Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с Днем Независимости и отметил, что Казахстан, продвигаясь путем разностороннего и стабильного развития, достиг значительных успехов в сфере укрепления государственности, экономического прогресса страны и улучшения благосостояния народа.

"Ваша страна играет активную роль и пользуется авторитетом в международных и региональных организациях. Уверен, что основанное на взаимном доверии и поддержке развитие дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном будет служить интересам наших народов, имеющих общие исторические корни, национальные и моральные ценности", - говорится в письме.

В своей поздравительной телеграмме Король Бельгии Филипп особо подчеркивает важность дружественных отношений и сотрудничества, сложившихся между двумя государствами.

Поздравляя Главу государства с национальным праздником, Федеральный Президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен выразил заинтересованность в дальнейшем динамичном развитии экономического и энергетического взаимного сотрудничества.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в своем письме отмечает большой путь Казахстана, проделанный в государственном строительстве, модернизации экономики и укреплении авторитета на международной арене.

В поздравительной телеграмме президента Украины Петра Порошенко указывается, что Казахстан за годы независимости, успешно преодолевая политические, экономические вызовы современности, стал одним из лидеров в регионе.

Поздравляя Нурсултана Назарбаева с Днем Независимости, Президент Венгрии Янош Адер отмечает особую значимость отношений между Венгрией и Казахстаном в контексте общих традиций и исторических связей, а также подтверждает важность дальнейшего укрепления дружбы между народами двух стран и расширения культурных связей.

Пожелания мира и процветания народу Казахстана также отмечаются в телеграммах королей Испании Филипе VI, Нидерландов Виллема-Александра, Таиланда Маха Вачиралонгкорна, президентов Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Латвийской Республики Раймондса Вейониса, Литовской Республики Дали Грибаускайте, Финляндской Республики Саули Нийнистё, Южно-Африканской Республики Матамела Сирила Рамафозы.

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