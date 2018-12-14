Автобус протаранил патрульную полицейскую машину в Атырау
После выяснения обстоятельств происшествия виновные будут привлечены к ответственности.
Фото : скриншот с видео14 декабря 2018, 21:03
Автобус протаранил патрульную полицейскую машину в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".
ДТП с участием патрульной машины и автобуса произошло на пересечении улиц Алиева и Молдагуловой. В патрульном автомобиле Skoda Oktavia следовали два сотрудника полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей. В автобусе ПАЗ, который не является маршрутным, был только водитель.
"Участникам ДТП была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались", - сообщила пресс-секретарь ДП Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.
После выяснения обстоятельств происшествия виновные будут привлечены к ответственности.
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