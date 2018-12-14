Штрафы за оскорбления педагогов предложили ввести в Казахстане

В концепции также награды для учителей, почетные звания, дополнительные материальные поощрения и возможность выхода на пенсию после непрерывного 30-летнего стажа преподавательской работы.

В Казахстане предлагают ввести штрафы за оскорбления учителей. Такую меру можно будет применять по отношению к родителям школьников. Размер взыскания пока не определен, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Грубость, оскорбления и провокации многим учителям приходится терпеть каждый день. Но скоро за такую дерзость, возможно, будут наказывать. Еще в феврале депутат Сената Парламента Динара Нукетаева предложила рассматривать это как унижение чести и достоинства представителя власти.

Динара Нукетаева - депутат Сената Парламента:

"Учитель для ученика был всегда другом и его проводником в мечты. Сейчас родители позволяют при детях ругать учителей и оскорблять их. Дети видят это все и начинают ненавидеть своих же учителей. И учитель становится тем же, кого истоптали в ногах".

Сейчас законопроект "О статусе педагога" уже на стадии обсуждения. И этот момент в нем учтен.

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК:

"Мы обсуждаем этот законопроект во всех областях. За 3 месяца на сайт поступило свыше 1 тысячи заявок от учителей. Мы их соберем, обработаем и внесем законопроект на рассмотрение в Правительство".

Мнения казахстанцев разделились. Одни считают, что преподаватели сами нередко заслуживают такого отношения к ним, другие уверены: всему виной школьники, которые провоцируют учителей своим поведением.

"Дома так себя не ведут, а вот в школе показывают себя, не хотят учиться, обижают учителей".

"Учителя сами бьют, ругаются, и дети тоже агрессивно отвечают. Это все из семьи. Если дома ребенок видит агрессию, естественно, и на улице будет показывать агрессию".

"Если учитель, его статус сейчас принижен, то соответственно, это от кого-то исходит. Ответственность перед учителем, и его статус в обществе должен быть достойным".

Необходимость повышать социальный статус учителя стоит остро. Так считают психологи, да и сами педагоги. А пока преподаватель чувствует себя оскорбленным, он остается легкой мишенью для унижений.

Евгений Мироненко, психолог:

"40% социума влияют на то, как дети могут относиться к своим преподавателям. Вроде хотят как-то поднять статус учителя, статус школы. Это хотят делать, и это надо делать. Но пока этого не сделали, в любом случае потребуется время".

Алина Соловьева, учитель биологии:

"Этот закон позволит учителям быть более полезными, позволит не распыляться, а делать именно то, чего от них хочет государство и общество – то есть учить детей, а не заниматься какими-то посторонними делами".

Концепцию законопроекта "О статусе педагога" члены межведомственной комиссии утвердили. Вице-министр образования и науки страны Эльмира Суханбердиева пообещала: каждый учитель в Казахстане сможет ознакомиться с законопроектом, который отправят им на WhatsApp, и внести свои пожелания и рекомендации.

В концепции законопроекта предлагается ввести для учителей награды, почетные звания за заслуги в системе образования и науки, дополнительные материальные поощрения и возможность выхода на пенсию после непрерывного 30-летнего стажа преподавательской работы.

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