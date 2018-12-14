В Алматы загорелась баня на "Саяхате"

Парилка располагалась в подвальном помещении 10-этажного здания.

Вечером в пятницу, 14 декабря, в Алматы произошел пожар в бане на автовокзале "Саяхат", передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

В 20:02 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы о горении бани по адресу: Медеуский район, ул. Пушкина, 2. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 20:13. Как выяснилось, произошло горение обшивки парильной комнаты бани в подвальном помещении 10-этажного здания.

Пожар локализован в 20:36 и ликвидирован в 21:33. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

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