В Акмолинской области прошло торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Казахстана

В поздравительной речи аким Акмолинской области Малик Мурзалин подчеркнул историческую и политическую значимость для народа и государства национального праздника - Дня Независимости.

14 декабря в областном центре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан с участием широкой общественности области, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

В холле Дворца культуры "Кокшетау" всех гостей встретила выставка "Тәуелсіз Қазақстан – Ұлы дала елі", посвященная идее Главы государства "Семь граней Великой степи" и достижениям Независимого Казахстана.

В поздравительной речи аким Акмолинской области Малик Мурзалин подчеркнул историческую и политическую значимость для народа и государства национального праздника - Дня Независимости.

"Глава государства подчеркнул, что сегодняшние успехи нашей республики за годы Независимости стали возможными благодаря кропотливому труду всех казахстанцев. В этом есть и весомый вклад наших акмолинцев, которые вместе с нашим Президентом строили страну и верили в успех Независимого Казахстана!", - отметил руководитель региона.

Тепло и эмоционально встретили акмолинцы вручение государственных наград землякам. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан в честь Дня Независимости Республики Казахстан 36 акмолинцев отмечены высокими наградами. В их числе, орденом "Кұрмет" отмечены генеральный директор ТОО "Астана-НАН" М.Сарсембаев г.Степногорск, предприятие которого производит порядка 15 млн. литров пестицидов и гербицидов, необходимых для повышения урожайности и является одним из лучших в Средней Азии, председатель Наблюдательного Совета ТОО "Управляющая компания "Шанырак" М.Божко из Целиноградского района, заведующий многопрофильной областной больницы Н.Мынайдаров, генеральный директор ТОО "Журавлевка-1" Буландынского района А.Кудайбергенов и др.

Орденом "Парасат" награждены президент Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова С.Елюбаев, орденом "Еңбек Даңқы" III степени механизатор ТОО "Викторовское" Зерендинского района О.Уфимцев, медалью "Ерен еңбегі үшін" учитель Жаксынской средней школы №2 Б.Байкенова, бригадир тракторно-полеводческой бригады Шортандинского района А.Герман, руководитель управления архивов и документации Акмолинской области М.Тохаева, медалью "Шапагат" директор ТОО "Аккольские деликатесы" Аккольского района Л.Хамхоева, почетное звание "Қазақстанның еңбек сінірген қайраткері" артист областного Казахского музыкально-драматического театра им. Ш.Хусаинова К.Калкатаев, а также Почетной грамотой Республики Казахстан повар Центра оказания социальных услуг Буландынского района Г.Имангалиева, начальник планового отдела ТОО "Кокшетау жолдары" г. Кокшетау Г. Таскаева и др.

Акмолинцам вручены награды и в Астане. Орденом "Айбын" II степени награжден начальник Департамента полиции Акмолинской области Е.Саденов, председатель областного Совета ветеранов Г.Толегул.

В завершение торжественного собрания состоялся праздничный концерт с участием заслуженного деятеля РК, известной певицы А.Жорабаевой, вокального трио "Родина", творческих коллективов и области под голографическое шоу.

К слову, торжественные мероприятия с чествованием жителей, внесших вклад в укрепление Независимости, прошли во всех районах и городах Акмолинской области. К национальному празднику также приурочены открытия множества социальных объектов, более 260 человек получили ключи от новых квартир, в том числе в г. Кокшетау, Атбасарском, Целиноградском, Жаксынском, Астраханском и др. районах,

В рамках празднования Дня Независимости по области организованы более 500 крупных мероприятий с участием жителей области.

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