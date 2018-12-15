В США прервали авиарейс из-за найденного на борту человеческого сердца

По неизвестной причине его не выгрузили из самолета.

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавший из Сиэтла в Даллас, был вынужден развернуться после того, как на борту обнаружили человеческое сердце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Seattle Times.

Во время полета капитан воздушного судна сообщил пассажирам, что на борту находится контейнер с сердцем, который должны были доставить из Сакраменто, штат Калифорния, в Сиэтл предыдущим рейсом. По неизвестной причине его не выгрузили из самолета, отмечает издание. Пассажиры и экипаж лайнера опасались, что орган предназначается для пересадки и от его своевременной доставки зависит жизнь человека.

Как выяснилось позднее, сердце должны были передать в банк тканей недалеко от Сиэтла, чтобы извлечь клапаны для будущих операций. В таких случаях орган хранится дольше, чем при срочной пересадке пациенту. Отмечается, что клапаны не предназначались для конкретного больного.

"Самое главное, что его (сердце) никто не ждал", - цитирует газета представителя центра трансплантации Sierra Donor Services в Сакраменто.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По информации издания, орган удалось доставить в пункт назначения вовремя - за 12 часов до истечения срока его обработки. Причина и виновник произошедшего не указываются.

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