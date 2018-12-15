180 литров алкоголя не смогли провезти через границу РК контрабандисты

Сразу несколько контрабандистов с алкоголем задержали казахстанские пограничники.

Пограничники за прошедшие сутки пресекли попытки провоза незаконным путем через границу Казахстана более 180 литров алкогольных напитков, 400 кг рыбы и другие товары народного потребления, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

На южных рубежах в подразделении пограничного контроля "Кордай-авто" Кордайского пограничного отряда наряд задержал 29-летнего казахстанца, следовавшего со стороны сопредельного государства с грузом, в котором были 48 бутылок коньяка объемом по 0,7 л каждая (общий объем 33,6 л) и 36 1,5-литровых бутылок пива (общий объем - 87,6 л).

Чуть позже задержан 21-летний казахстанский гражданин с 60 полулитровыми бутылками водки (общий объем 30 литров), а в соседнем подразделении "Карасу-авто" задержан 43-летний кыргызский гражданин с 48 0,7-литровыми бутылками водки. Товары переданы в управление Государственных доходов по Жамбылской области.

Сегодня в подразделении "Кордай-авто" пограничным нарядом задержан 36-летний кыргызский гражданин, пытавшийся без сопроводительных документов вывезти на автомашине Тойота грания (минивэн) 19 мешков рыбы общим весом около 400 кг, две 400 литровые бочки касторового масла и 90 коробок различных медицинских принадлежностей и лекарственных препаратов (казахстанского производства). Товары переданы в управление Государственных доходов по Жамбылской области.

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