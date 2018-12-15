Додон заявил, что попытка его отстранения от власти обернётся протестами

Он отметил, что в Молдавии может быть создано народное движение, которое будет отстаивать легитимность президента.

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире NTV Moldova заявил, что попытка его отстранения от власти, которая может состояться после парламентских выборов в феврале 2019 года, обернётся народными протестами.

"Если после парламентских выборов через Конституционный суд или иным путём попытаются посягнуть на институт президентства, то народ выйдет на улицу. Больше мы терпеть не будем, Рубикон пройден", — приводит RT слова Додона.

Он отметил, что в Молдавии может быть создано народное движение, которое будет отстаивать легитимность президента.

Ранее Додон прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии вновь отстранить его от исполнения обязанностей, чтобы утвердить законы, которые не получили его одобрения.

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